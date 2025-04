Karty graficzne INNO3D GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 już dostępne w sprzedaży w Polsce

Rodzina kart graficznych GeForce RTX 50 powiększa się o dwa nowe modele. NVIDIA wprowadza na rynek układy GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060, które są już dostępne również w wersjach przygotowanych przez INNO3D.

GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 to najnowsze karty graficzne oparte na architekturze Blackwell, które uzupełniają dotychczasową ofertę NVIDII. Model RTX 5060 Ti został wyposażony w 8 GB pamięci VRAM typu GDDR7 na magistrali 128-bit, podczas gdy RTX 5060 oferuje 8 GB pamięci GDDR6 również na 128-bitowej szynie. Układy te zostały stworzone z myślą o graczach poszukujących dobrego stosunku ceny do wydajności, którzy chcą korzystać z najnowszych technologii, w tym DLSS 4.

W sklepach dostępne są już niereferencyjne warianty przygotowane przez partnerów NVIDII, w tym modele od firmy INNO3D.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3

Topowymi propozycjami wspomnianej firmy są GeForce RTX 5060 Ti X3 OC oraz GeForce RTX 5060 X3 OC. Są to karty graficzne wyposażone w wydajne chłodzenie z trzema wentylatorami o średnicy 88 mm, rurkami cieplnymi oraz solidnym radiatorem z miedzianą i aluminiową podstawą. Wymiary produktów to odpowiednio 250 x 116 x 41 mm dla modelu RTX 5060 Ti X3 OC oraz 240 x 116 x 41 mm dla RTX 5060 X3 OC, co oznacza, że zajmują dwa sloty w obudowie. Jak sugeruje dopisek OC, nabywcy mogą od razu liczyć na firmowo zwiększone zegary rdzenia.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2

W sprzedaży znaleźć można również układy GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 z linii TWIN X2, które charakteryzują się nieco skromniejszym chłodzeniem z dwoma wentylatorami. Dostępne są warianty WHITE zachowane w białej stylistyce, modele X2 OC w stonowanym szarym kolorze z firmowo podkręconym zegarem Boost, a także domyślne modele X2 dla najbardziej oszczędnych konsumentów. Wymiary tych kart graficznych są nieco mniejsze niż w przypadku serii X3, co czyni je idealnymi do kompaktowych zestawów komputerowych.

Nowe karty graficzne INNO3D GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 są już dostępne w sprzedaży w polskich sklepach.