Monitory AOC B3 – wygodniejsza praca w biurze dzięki 100 Hz i USB-C

Marka AOC wprowadza na rynek nową serię monitorów B3. Są to wyświetlacze przeznaczone do pracy biurowej. Nowe modele wyposażono w matryce IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 100 Hz. Zostały też wzbogacone o port USB-C z funkcją przesyłania obrazu oraz ładowaniem z mocą do 65 W.



100 Hz nowym standardem

Na debiut linii AOC B3 składają się cztery modele monitorów: dwa 24-calowe – 24B3CF2 i 24B3CA2 oraz dwa 27-calowe – 27B3CF2 i 27B3CA2. Obecnie standardem w rozwiązaniach biurowych są wyświetlacze o odświeżaniu 60 Hz i 75 Hz. Monitory z serii B3 podnoszą poprzeczkę dzięki zwiększeniu tej wartości do 100 Hz. Zapewnia to lepsze wrażenia, nawet przy codziennym korzystaniu z komputera. Odczucie responsywności odpowiada temu, do którego użytkownicy są coraz bardziej przyzwyczajeni w przypadku urządzeń mobilnych.

Dodatkową korzyścią odświeżania 100 Hz są lepsze odczucia, jeśli po godzinach pracy monitor zostanie użyty do grania. Sprzyja temu też czas reakcji matrycy na poziome 1 ms MPRT oraz wsparcie dla technologii Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywaniu obrazu.

Do biura i home office

Wszystkie monitory z serii B3, zostały wyposażone w dwuportowy koncentrator USB, dwa głośniki o mocy 2 W każdy, regulację pochylenia panelu oraz możliwość montażu w standardzie VESA 100 x 100. Modele z oznaczeniem CF2 wzbogacono względem modeli CA2 o możliwość regulacji wysokości wyświetlacza.

Cienkie ramki wyświetlaczy ułatwiają tworzenie konfiguracji wielomonitorowych. Z kolei wielofunkcyjne złącze USB-C zwiększa wygodę podłączania laptopa. Za pomocą jednego przewodu notebook może być ładowany (Power Delivery 65 W) i odbierać dane z koncentratora USB, np. wpiętej w niego myszy i klawiatury. Ponadto jednocześnie sygnał obrazu z komputera będzie przesyłany do monitora dzięki trybowi DisplayPort Alt Mode.

Z myślą o ochronie środowiska nowe wyświetlacze są dostarczane w pełni kartonowych opakowaniach, bez zbędnych plastików i styropianów.

Cena i dostępność

Modele AOC B3 wejdą do sprzedaży w lutym w sugerowanych cenach detalicznych:

• AOC 24B3CA2 – 730 PLN

• AOC 24B3CF2 – 773 PLN

• AOC 27B3CA2 – 816 PLN

• AOC 27B3CF2 – 860 PLN