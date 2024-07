INNO3D podsumowuje targi Computex 2024. Pokaz nowych produktów i wpływ na rozwój innowacji

Jesteśmy już po targach Computex 2024, które odbyły się w Tajpej w dniach 4 - 7 czerwca. INNO3D, producent m.in. niereferencyjnych kart graficznych GeForce, może uznać ich przebieg za bardzo udany.

Na wystawie INNO3D nie zabrakło najnowocześniejszych i najbardziej intrygujących kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Wśród nich były także nowe warianty z dopiskiem SUPER, które cechują się np. większą liczbą rdzeni CUDA czy pojemniejszą pamięcią VRAM. Największą uwagą cieszył się model GeForce RTX 4060 Ti iCHILL X3 WHITE, który został użyty w konkursie modowania Thermaltake.

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tegorocznych targów Computex była konferencja o nazwie “Connecting AI”, która wskazywała na coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji. Firma INNO3D znalazła się w jej centrum wspierając inicjatywę “NVIDIA Powers the World’s AI. And Yours”. Producent miał zatem doskonałą okazję do zaprezentowania swoich flagowych kart graficznych w strefie NVIDIA AI, dzięki czemu podkreślił swoją kluczową rolę w implementacji sztucznej inteligencji w branży technologicznej.

INNO3D to nie tylko karty graficzne dla graczy. Na wystawie producenta znalazły się również stacje robocze z procesorami graficznymi o szerokich zastosowaniach, od analizy danych po sztuczną inteligencję i obliczenia o wysokiej wydajności. Nowe rozwiązania serwerowe mają być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na potężną infrastrukturę obliczeniową w różnych sektorach.

Firma INNO3D zaprezentowała także kilka kart GeForce dla entuzjastów Small Form Factor (SFF). Mowa tutaj o układach graficznych zaprojektowanych w taki sposób, aby pasowały do kompaktowych komputerów PC zgodnych z wytycznymi SFF-Ready wprowadzonymi przez firmę NVIDIA i jej partnerów. Do produktów spełniających to założenie zaliczyć można chociażby nowe karty INNO3D GeForce RTX 4070, RTX 4070 SUPER i RTX 4070 Ti SUPER.