iiyama startuje z promocją na zakończenie roku szkolnego. Niezawodne monitory w obniżonych cenach!

Czerwiec to nie tylko dzień dziecka, ale także początek lata i wakacji, co oznacza więcej czasu na rozrywkę. Jest to więc idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt komputerowy. W związku z tym iiyama przygotowała promocję na swoje monitory, w ramach której można kupić taniej wybrane modele dla graczy i biurowe.

Czerwcowa promocja japońskiego producenta jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno modele biurowe ProLite, jak i gamingowe G-Master, więc każdy użytkownik znajdzie tu coś dla siebie. Przykładowo 27-calowy model G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix z superszybkim panelem VA Full HD (1920 x 1080 pikseli) o odświeżaniu aż 280 Hz kupić można już za 699 zł, czyli w cenie 200 zł niższej.



Za zaledwie 499 zł można zaś nabyć budżetowy model G-Master GC2480HSU-B1 Red Eagle Hawk z matrycą VA Full HD 180 Hz, za który poza promocją zapłacić trzeba 559 zł. 200 zł możemy też zaoszczędzić kupując monitor ProLite XUB2797QSNP-B1, który został przeceniony na 999 zł.



Promocja obowiązuje od 1 do 30 czerwca (lub do wyczerpania zapasów) i dostępna jest u autoryzowanych partnerów firmy iiyama. Pełna oferta promocyjna poniżej: