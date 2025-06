Słuchawki Hama Spirit Athletics dla sportowców. Bezprzewodowy doping

Niemiecki producent przygotował słuchawki praktycznie niemożliwe do zgubienia. Dzięki podwójnym silikonowy uchwytom i możliwości zaczepienia o małżowiny uszne, te dokanałowe słuchawki Bluetooth nie mają szans wypaść z uszu nawet podczas intensywnego treningu. W dodatku mogą pracować nieprzerwanie przez 35 godzin, etui ładujące z miękkiego tworzywa zaopatrzono w karabińczyk, dysponują wbudowanym mikrofonem, sterowaniem dotykowym i obsługą asystentów głosowych.



To idealna propozycja dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej, w końcu sezon na uprawianie różnych dyscyplin sportowych w plenerze trwa w najlepsze. Wystarczy wyjąć te nietypowe biało-żółte „pchełki” z podłużnego, czarnego eleganckiego miękkiego etui ładującego, zamykanego na zamek błyskawiczny.



Poręczne i komfortowe



Średnica głośnika wynosi w tym przypadku 10 mm, zaś waga samych słuchawek to 117 g. Same słuchawki łatwo złapać palcami dzięki mniejszym giętkim haczykom, z kolei większy, elastyczny silikonowy uchwyt przy każdej z nich służy do zaczepienia o małżowinę uszną. Pomachajmy na do widzenia ryzyku wypadnięcia sprzętu z uszu - nawet przy bieganiu, grze w tenisa, jeździe na rowerze czy najostrzejszym wycisku siłowym. Podkreślmy, że silikonowe wkładki douszne są tak dopasowane, by jak najmniej dźwięków wyciekało na zewnątrz.



Model Spirit Athletics łączy się ze źródłem dźwięku (smartfon, komputer czy tablet) automatycznie po wyjęciu z pokrowca ładującego poprzez technologię Bluetooth 5.0, co w praktyce oznacza 10 m stabilnego zasięgu. Przekonuje do siebie przede wszystkim długością pracy na jednym ładowaniu baterii, która wynosi 7 godzin i nawet 35 godzin dzięki etui, potrafiącemu przywrócić urządzenie do życia czterokrotnie.



A skoro o etui mowa, wyróżnia się on charakterystycznym karabińczykiem. Tak oto łatwo możemy przypiąć pokrowiec ze słuchawkami dousznymi do szlufki plecaka, saszetki lub torby sportowej, a także schować w kieszeni kurtki czy spodni.



Zasilanie energią całego zestawu od „zera” do stanu pełnej gotowości trwa równo dwie godziny. Wystarczy podpiąć dołączony kabel do złącza USB-C w pokrowcu.



Szereg przydatnych funkcji



Nie mogło tu zabraknąć dotykowego sterowania funkcjami utworów muzycznych (odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki, odbieranie, nawiązywanie i odrzucanie połączeń oraz ponowne wybieranie ostatniego numeru) za pomocą przycisku Touch-Control, a także obsługi asystentów głosowych Siri i Google do regulacji chociażby głośności utworów.



Warto wspomnieć, że wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych.



Słuchawki o charakterze sportowym nie mogą być oczywiście podatne na deszcz, pot czy kurz. Wszechstronną ochronę przed pryskaniem i strumieniami wody gwarantuje standard ochrony IPX5. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po katorżniczym wysiłku fizycznym opłukać słuchawki pod bieżącą wodą.



Słuchawki TWS Hama Spirit Athletics, dane techniczne:



Impedancja mikrofonu 0,3 Ω

Impedancja słuchawek 32 Ω

Zakres częstotliwości mikrofonu 100 Hz-10kHz

Zakres częstotliwości słuchawek 20 Hz -20 kHz

Zakres fal 2402-2480MHz

Zasięg emisji sygnału 10 m

Czułość mikrofonu -42 dB +/- 1 dB

Dynamika 106 dB +/- 3 dB

Katalogową cenę słuchawek Hama Spirit Athletics ustalono na poziomie 179,90 zł.