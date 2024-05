Premiera: Cooler Master MasterBox 600 – wszechstronna i przewiewna obudowa PC

Cooler Master z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek swojego najnowszego dzieła - obudowy MasterBox 600. Dostępna w eleganckiej czerni i nieskazitelnej bieli, ma oferować przełomowe podejście do budowy komputerów PC.

Cooler Master MasterBox 600 to obudowa komputerowa o długości 474 mm, szerokości 230 mm i wysokości 481 mm. Została ona zaprojektowana z myślą o potrzebach zarówno początkujących konstruktorów, jak i doświadczonych entuzjastów. Model oferuje zestaw funkcji, które usprawniają proces budowy i zwiększają jej wydajność. Dzięki przemyślanej konstrukcji, która oferuje 33-35 mm przestrzeni za tacką płyty głównej, umożliwia doskonałe zarządzanie kablami i łatwość dostępu.

Nowa obudowa Cooler Master pomieści płyty główne w formatach ITX, Micro ATX, ATX oraz E-ATX i pozwala na zamontowanie do siedmiu wentylatorów 120 mm. Nie zabrakło też miejsca na opcjonalny montaż chłodzenia 360 mm na górze lub jeszcze większego AiO 420 mm z przodu. Dzięki temu MasterBox 600 jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Przedni panel obudowy posiada konstrukcję drobnej siatki typu mesh, dzięki czemu zapewnia optymalne chłodzenie komponentów. Praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym proces instalacji i modernizacji jest wyjmowana klatka na dyski twarde. Oferuje ona elastyczną konfigurację, umożliwiając zainstalowanie do dwóch dysków twardych 3,5" i sześciu dysków SSD 2,5".

MasterBox 600 posiada na pokładzie trzy 140-milimetrowe wentylatory SickleFlow i jeden wentylator CF 120. Zaprojektowana z myślą o łatwej rozbudowie obsługuje karty graficzne do 410 mm długości oraz chłodzenie powietrzne do 170 mm wysokości. Oprócz tego znajdziemy tu dwa filtry przecikurzowe zamontowane na górze i z boku obudowy. Panel I/0 wyposażono w dwa porty USB 3.2 Gen. 1 typu A oraz USB 3.2 Gen. 2x2 typu C, a także wejście dla słuchawek i audio.

Obudowa Cooler Master MasterBox 600 ma być dostępna w sprzedaży w kolorze białym i czarnym na początku maja, a jej cenę ustalono na poziomie 490 zł.