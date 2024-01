CES 2024 - TP-Link prezentuje kompletny ekosystem inteligentnego domu z serii Tapo

Pod marką Tapo oferowana jest szeroka gama inteligentnych produktów, w tym kamery, roboty sprzątające, produkty oświetleniowe, czujniki i wiele innych. Ekosystem inteligentnego domu Tapo został zaprojektowany z myślą o płynnej integracji z życiem ludzi, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Na targach CES 2024 TP-Link zaprezentował szereg ciekawych nowości w tym bazę smart home Tapo H500, elektroniczną nianię Tapo C840 KIT czy też smart zamek Tapo DL130 z wbudowanym wideodzwonkiem.

Urządzeniem zasługującym na szczególną uwagę jest Smart HomeBase Tapo H500, czyli scentralizowane urządzenie sterujące kompatybilne z protokołami Matter i ONVIF. Służy ono jako centrum sterowania, centrum przechowywania danych i centrum łączności dla całego ekosystemu Tapo.

Sporo miejsca na ekspozycji przeznaczono na prezentację nowych kamer do monitoringu. Na szczególną uwagę zasługuje model Tapo C428 KIT, czyli bezprzewodowa kamera z wykorzystująca technologie ColorPro Night Vision i 2K QHD Live View. Zaprojektowana z myślą o bardzo słabym oświetleniu technologia ColorPro Night Vision, eliminuje potrzebę stosowania białego lub podczerwonego oświetlenia, zapewniając wierne odwzorowanie kolorów z wysokim nasyceniem obrazu i niskim poziomem szumów. Kamera ta jest również wyposażona w panel słoneczny zapewniający nieprzerwane zasilanie.

Innym ciekawym modelem jest kamera obrotowa Tapo C620 KIT, która oferuje panoramiczny widok 360° i inteligentne śledzenie ruchu, zapewniając kontrolę całego obszaru. Umożliwia również rejestrowanie kolorowego obrazu w nocy i podgląd na żywo w rozdzielczości 2K QHD, aby uchwycić więcej szczegółów. Do tego modelu także dołączono panel słoneczny. Z kolei do monitoringu podjazdu i bramy garażowej świetnie sprawdzi się model Tapo C720 z mocnym, regulowanym reflektorem o mocy 2800 lumenów i algorytmom sztucznej inteligencji ze znacznikami ruchu.

Nie zabrakło też nowych kamer do monitoringu wnętrz. Na szczególną uwagę zasługuje inteligentna kamera typu Pan/Tilt Tapo C840 KIT. To zaawansowana elektroniczna niania z dwoma obiektywami oferująca podgląd na żywo w rozdzielczości do 4 MP, natychmiastowe powiadomienia, kojące kołysanki i innowacyjną funkcję BabySnap.

TP-Link zaprezentował też pierwszy w swojej ofercie smart zamek Wi-Fi Tapo DL130. Urządzenie oferuje siedem metod odblokowania, w tym rozpoznawanie odcisków palców, a także zostało wyposażone w wbudowany wideodzwonek rejestrujący materiały w rozdzielczości 2K. Z kolei wideodomofon Tapo D235 oferuje wysoką rozdzielczość 2K 5MP, ultraszerokokątne pole widzenia 180° i zaawansowaną technologię Color Night Vision. Model jest również wyposażony w bardzo wytrzymałą baterię o pojemności 10 000 mAh.

Nie zabrakło też nowych robotów sprzątających, takich jak Tapo RV20 Plus. Ten model to niezwykle smukły i wydajny pomocnik w sprzątaniu, wyposażony w technologię nawigacji MagSlim LiDAR. Bez wysiłku dociera do trudno dostępnych miejsc pod meblami dzięki swojej ultracienkiej konstrukcji, mierzącej zaledwie 7,9 cm. Dzięki podwójnym szczotkom bocznym bez trudu wyczyści wszystkie zakamarki, zapobiegając rozpryskiwaniu się brudu i zapewniając dokładne i skrupulatne czyszczenie.

Na ekspozycji nie zabrakło też modeli doskonale znanych polskim użytkownikom, takich jak wideodomofon Tapo D230S1, odkurzacz Tapo RV30 Plus, czujników Tapo T100, T110, T315 czy też produktów oświetleniowych, takich jak smart żarówki Tapo L535E oraz listwy LED Tapo L930-5.