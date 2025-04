Crucial P310 – szybki SSD Gen4, który sprawdzi się zarówno w laptopach, jak i komputerach PC

Crucial P310 to najnowszy przedstawiciel rodziny SSD obsługujących interfejs PCIe czwartej generacji. Nowy nośnik, dostępny w formacie M.2 2280, został zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących wysokiej wydajności w kompaktowej formie – bez względu na to, czy pracują na laptopie, czy składają nową jednostkę stacjonarną.

Nowy model Cruciala korzysta z interfejsu PCIe Gen4 x4 oraz protokołu NVMe 1.4, co pozwala osiągnąć prędkości sekwencyjnego odczytu do 7100 MB/s i zapisu do 6000 MB/s. To dwukrotnie więcej niż oferują nośniki oparte na PCIe Gen3 i ponad dwadzieścia razy szybciej niż klasyczne dyski SATA. W codziennym użytkowaniu oznacza to szybsze uruchamianie systemu, błyskawiczne ładowanie gier oraz lepszą responsywność podczas pracy z dużymi plikami.

Kompatybilność? Jest. Instalacja? Bezproblemowa

Dysk występuje w standardowym formacie M.2 2280, co zapewnia szeroką kompatybilność z większością współczesnych płyt głównych i laptopów. Crucial P310 współpracuje nie tylko z platformami PCIe Gen4, ale również z Gen3, co pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału również w starszych maszynach. Instalacja jest prosta – nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani modyfikacji BIOS-u. Dla użytkowników, którzy chcą zadbać o temperatury pracy, dostępna jest też wersja z radiatorem.



3D NAND pod maską i lepsza efektywność energetyczna

Producent zastosował sprawdzoną pamięć Micron 3D NAND, dzięki której udało się uzyskać wysoką wydajność przy rozsądnym zużyciu energii. Co więcej, w porównaniu do poprzednich generacji SSD, P310 oferuje większą szybkość działania bez wyraźnego wpływu na żywotność baterii. Dla osób korzystających z laptopów będzie to zauważalna korzyść – można pracować lub grać dłużej, bez konieczności częstego sięgania po zasilacz.

Do domu, pracy i gier – jedno urządzenie, wiele zastosowań

Crucial P310 radzi sobie nie tylko z rozbudowanymi grami czy edycją multimediów, ale także z codzienną pracą biurową. Przyspieszenie działania aplikacji takich jak Adobe Photoshop, Illustrator, Excel czy PowerPoint może pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania komputera. Oferowane parametry czynią z tego nośnika uniwersalne rozwiązanie – zarówno do nowego zestawu, jak i jako rozszerzenie pamięci w starszym sprzęcie.

Cena, dostępność i gwarancja

Crucial P310 1TB M.2 2280 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 319 zł. Dysk objęto 5-letnią gwarancją producenta.

Specyfikacja techniczna:

• Interfejs: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4

• Format: M.2 2280

• Pojemność: 1 TB, 2TB

• Odczyt sekwencyjny: do 7100 MB/s

• Zapis sekwencyjny: do 6000 MB/s

• Losowy odczyt/zapis: do 1M / 1M IOPS

• Typ pamięci: Micron 3D NAND

• TBW: 600 TB

• Zabezpieczenia: ECC, TRIM, S.M.A.R.T.

• Wersje: z radiatorem lub bez