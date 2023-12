BASEUS S-09 Pro – prosty patent na wyposażenie starszego auta w obsługę Bluetooth

Średni wiek aut jeżdżących po polskich drogach to ponad 15 lat – a to oznacza, że kierowcy co najmniej kilku milionów samochodów w Polsce nie korzystają na co dzień z wygody, jaką daje w aucie łączność Bluetooth. Nowy, przystępny cenowo produkt marki Baseus może łatwo rozwiązać ten problem – transmiter FM BASEUS S-09 Pro pozwala w banalnie prosty sposób doposażyć samochodowy system multimedialny w obsługę Bluetooth i wygodnie rozmawiać przez zestaw głośnomówiący lub słuchać muzyki ze smartfona.

Koncept samochodowego transmitera FM nie jest nowością – jednak BASEUS S-09 Pro to produkt, w którym ideę tego urządzenia dopracowano do perfekcji. Jego kluczowymi atutami są nie tylko wszechstronność czy łatwość obsługi, ale też jego „przezroczystość” podczas codziennego korzystania z auta. Transmiter wystarczy raz skonfigurować i właściwie możemy o nim zapomnieć – od tej pory po prostu będzie działał, sprawiając, że użytkownik będzie mógł bezprzewodowo przesyłać multimedia ze smartfona do systemu audio auta.

Aby to zrobić, wystarczy podłączyć urządzenie do samochodowego gniazda zapalniczki, a następnie sparować je ze smartfonem via Bluetooth (transmiter obsługuje standard Bluetooth w wersji 5.3). Później wystarczy zdefiniować częstotliwość FM, na której ma być nadawany sygnał (w zakresie od 87,5 do 108 MHz FM) i ustawić tę samą częstotliwość w radio.

Od tego momentu cały system będzie działał automatycznie. Transmiter uruchamiał się będzie przy każdym przekręceniu kluczyka auta, a następnie podłączał się do sparowanego smartfona i przekazywał do samochodowego radia wszelki sygnał audio nadawany przez telefon – rozmowy telefoniczne, multimedia, komunikaty z nawigacji itp. Świetnie sprawdzi się np. podczas słuchania muzyki ze serwisów streamingowych, audiobooków, internetowych stacji radiowych i wielu innych źródeł.

Na tym jednak zakres funkcji transmitera BASEUS S-09 Pro się nie kończy – urządzenie ma też wbudowany zestaw głośnomówiący (dwa mikrofony oraz duży przycisk pozwalający inicjować/odbierać/odrzucać połączenia), 2 porty USB-A i jeden USB-C pozwalające szybko ładować np. smartfona, a także funkcję odtwarzania multimediów z nośników USB (przyciski funkcyjne pozwalają wygodnie sterować odtwarzaniem plików MP3/WAV/FLAC/APE/WMA).

System podwójnych mikrofonów zapewnia doskonałą jakość dźwięku oraz rozmów telefonicznych, a duży, wyraźny wyświetlacz może prezentować dwa rodzaje informacji – częstotliwość nadawania FM lub napięcie akumulatora. Dodajmy, że urządzenie może ładować smartfony via USB z mocą do 18W – oznacza to, że np. iPhone’a 14 może naładować w 1,5h. Transmiter FM jest kompatybilny z gniazdami zapalniczek 12 i 24V.

Cenę urządzenia ustalono na 99,99 zł.