Legendarny dźwięk serii ULTIMA w aktywnych kolumnach podstawkowych – Teufel ULTIMA 25 ACTIVE

Teufel prezentuje aktywne kolumny podstawkowe ULTIMA 25 ACTIVE. Głośniki o dwudrożnej konstrukcji zostały wyposażone w zintegrowany wzmacniacz, moduł Bluetooth, złącze HDMI ARC, wejście AUX oraz radio DAB+ i FM. Ponadto zestaw można rozszerzyć o bezprzewodowe głośniki tylne i subwoofer.

Jakość ULTIMA, rozmiar mini

ULTIMA 25 ACTIVE to nowe urządzenie w wiodącej serii głośników Teufel ULTIMA znanej z pełnego i wyważonego dźwięku. Klasyczna dwudrożna konstrukcja z systemem bass reflex wykorzystuje 1-calowy głośnik wysokotonowy i 6,5-calowy przetwornik nisko-średniotonowy. Wydajny wzmacniacz klasy D zapewnia 100 W RMS mocy całkowitej (2x 50 W). Technologia Dynamore® Virtual Center zastosowana w ULTIMA 25 daje możliwość indywidualnej regulacji dźwięku lub skorzystanie z gotowych trybów. Pozwala również na rozszerzenie sceny dźwiękowej, czy zachowanie mocnych basów nawet przy niskich poziomach głośności.

Małe urządzenie, wiele możliwości

UTLIMA 25 ACTIVE to minimalistyczny system stereo, który obsługuje wiele sposobów odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth, bezpośrednie złącza do telewizora, komputera i uniwersalne wejście AUX. Aktywne kolumny ULTIMA 25 ACTIVE oferują również odbiór radia FM i DAB+ z pamięcią dla 6 stacji. Zostały wyposażone w zintegrowaną kartę dźwiękową, dzięki czemu można je podłączyć bezpośrednio do komputera PC lub Mac za pomocą złącza USB-C. Złącze HDMI pozwala na łatwe podłączenie urządzenia do telewizora, a poziom głośności można ustawić za pomocą zwykłego pilota do telewizora.

Możliwość rozbudowy systemu

Kolumny ULTIMA 25 ACTIVE są kompatybilne z bezprzewodowymi głośnikami tylnymi Teufel EFFEKT i EFFEKT 2, a także z bezprzewodowymi subwooferami firmy Teufel. Pozwala to stworzyć system 4.0 lub 4.1 bez konieczności podłączania kabli.

Intuicyjna obsługa

Systemem ULTIMA 25 ACTIVE można sterować bezpośrednio z panelu znajdującego się na aktywnym głośniku. Menu obsługuje również język polski. Ponadto użytkownik może korzystać z dołączonego pilota lub podłączonych urządzeń. W górnej części aktywnej kolumny znajduje się dotykowy suwak z trzema przyciskami, które umożliwiają zmianę głośności. Przyciski zintegrowane na pasku sterują odtwarzaniem muzyki (pomijanie utworów, uruchamianie i pauza). Kolejne przyciski obok wyświetlacza mogą być używane do wyboru wejść i ulubionych stacji radiowych. Poza klasycznymi funkcjami pilot umożliwia wyszukiwanie stacji i przypisywanie przycisków „Ulubionych”. Można go również użyć do regulacji jasności wyświetlacza. Jeśli kolumny ULTIMA 25 ACTIVE są podłączone do zewnętrznego odtwarzacza - na przykład przez HDMI ARC do telewizora czy przez AUX do asystenta głosowego - włączają się one automatycznie po wykryciu sygnału.

Przegląd wszystkich funkcji:

• Para aktywnych kolumn podstawkowych wysokiej klasy: idealne do słuchania muzyki, oglądania filmów i grania

• Bezpośrednie złącze do telewizora dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku podczas oglądania telewizji, filmów lub grania (HDMI ARC/CEC, Toslink)

• Przyciemniany wyświetlacz OLED. Obsługa za pośrednictwem suwaka dotykowego, przycisków lub pilota bezpośrednio na kolumnie. Polskie menu.

• Zintegrowana karta dźwiękowa do bezpośredniej pracy na komputerze PC lub Mac (USB-C)

• Uniwersalne złącze AUX, na przykład do przedwzmacniaczy gramofonowych lub inteligentnych głośników Amazon lub Google (2x RCA)

• Radio DAB+ i FM z miejscem pamięci dla 6 stacji

• Moc 2 x 50 W RMS zapewnia wysoki poziom dźwiękowy bez zniekształceń w pomieszczeniach o powierzchni do 30 m²

• Bluetooth 5.0 z aptX® i AAC do streamingu muzyki ze Spotify, Amazon Music, YouTube itp. Dźwięk wideo jest odtwarzany synchronicznie z ruchem warg

• System dwudrożny o wyważonym strojeniu. Głośnik średniotonowy wykonany z włókna szklanego z wtyczką fazową gwarantuje naturalną reprodukcję dźwięku, konstrukcja bass reflex zapewnia głęboki i precyzyjny bas

• Technologia Dynamore® Virtual Center zapewnia najlepszą możliwą zrozumiałość mowy, możliwość indywidualnej regulacji dźwięku, różne tryby dźwięku np. zapewniające mocne basy nawet przy niskim poziomie głośności, tryb nocny, automatyczne wybudzanie z trybu czuwania

• Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowe głośniki tylne EFFEKT i EFFEKT 2 dla uzyskania prawdziwego dźwięku przestrzennego (Dolby Digital / Dolby Pro Logic II)

• Możliwość bezprzewodowego połączenia subwooferów Teufel dla uzyskania jeszcze większej mocy basów

• Kolumny są wyposażone w 3,5-metrowy kabel połączeniowy, zdejmowane maskownice, antenę radiową, gumowe nóżki i pilota.

Cena i dostępność

Aktywne kolumny podstawkowe ULTIMA 25 ACTIVE są już dostępne na stronie teufelaudio.pl w kolorze Night Black i Pure White w cenie 2 599 zł. Teufel oferuje również dwa atrakcyjne zestawy: ULTIMA 25 ACTIVE Club Edition w połączeniu 10-calowym subwooferem T 10 oraz ULTIMA 25 ACTIVE Surround "4.1 Set" z subwooferem T 10 oraz z dodatkowymi tylnymi głośnikami EFFEKT 2.