Baseus chce być kluczowym graczem na rynku słuchawek

Słuchawki bezprzewodowe są jedną z najszybciej rosnących kategorii produktowych w ofercie marki Baseus – już teraz może się ona pochwalić udziałem w globalnym rynku słuchawek TWS na poziomie ponad 2,5%. Firma liczy na dalszy wzrost w tym segmencie – m.in. za sprawą oferujących znakomity stosunek jakości do ceny premierowych modeli, trafiających również na polski rynek.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Baseus wprowadził do oferty kilka różnych modeli słuchawek, idealnie skrojonych pod potrzeby różnych grup użytkowników – od podstawowych, oferujących przede wszystkim świetny dźwięk, długi czas pracy na baterii i wygodną obsługę (jak np. model Baseus Bowie D05), po zaawansowane, wyposażone w aktywny system tłumienia hałasu ANC (np. model TWS Baseus Bowie MA20 czy słuchawki nauszne Baseus Bowie H1i). Nowości te zostały świetnie przyjęte m.in. przez gości targów IFA 2023 w Berlinie.

Baseus rozbudowuje również sieć sprzedaży (w Polsce oznacza to m.in. nawiązanie strategicznej współpracy z sieciami Media Expert i RTV EURO AGD oraz serwisem Allegro.pl) oraz intensyfikuje działania marketingowe w segmencie audio.

Ta strategia – wdrażana równolegle na wielu rynkach, w tym również polskim, przynosi wymierne efekty; wedle opublikowanego niedawno raportu firmy analitycznej Canalys, produkty marki Baseus stanowią obecnie ponad 2,5% wszystkich sprzedawanych globalnie słuchawek TWS (true wireless).

Co istotne, udział firmy w segmencie audio cały czas rośnie – w okresie od stycznia do listopada 2023 przychody Baseus ze sprzedaży produktów audio wzrosły o ponad 200% (w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Podobny wzrost dotyczył również wydatków na rozwijanie oraz promocję produktów audio marki.

“Patrzymy realistycznie na sytuację na rynku, chcemy umacniać swoją pozycję w tym segmencie i z czasem stać się niezależną marką nr 1 w świecie słuchawek. Elementami tej strategii jest zarówno projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych modeli bezprzewodowych słuchawek, jak i konsekwentne rozwijanie działów firmy odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż tych rozwiązań, lokalnych biur sprzedaży, zespołów ds. marketingu itp. Chcemy, by każdy klient miał łatwy dostęp do naszych słuchawek, oferujących świetną jakość dźwięku oraz bogaty zestaw funkcji w znakomitej cenie” – powiedział Peter Bi, Baseus Country Manager CEE Team Central and Eastern Europe.

„Naszymi partnerami są największe lokalne sieci sprzedaży, w tym Media Expert, RTV EURO AGD, Allegro, X-kom czy Komputronik, cały czas rozbudowujemy sieć partnerów handlowych online i offline, tak by nasi klienci w Polsce mogli w przyszłości jeszcze wygodniej kupować nasze produkty. Liczymy też na opinie i wskazówki od klientów, które pozwolą nam tworzyć nowe, praktyczne i atrakcyjne wizualnie produkty dla polskich użytkowników” – dodał Peter Bi.