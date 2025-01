Baseus Bipow 2 – nowy powerbank ze zintegrowanym, wzmocnionym kablem

Na polski rynek trafił właśnie powerbank Baseus Bipow 2, dostępny w dwóch pojemnościach do wyboru – 10,000 mAh lub 20,000 mAh. Główną cechą urządzenia jest wbudowany kabel USB-C – tak wytrzymały, że pomimo 5000 prób wygięcia czy oderwania go od urządzenia przeprowadzonych przez producenta, nadal pozostał nienaruszony i w pełni sprawny*.

Nowa wersja cenionego modelu Bipow – Baseus Bipow 2 – oprócz wspomnianego kabla ma też dwa porty USB – 1x USB-A, 1x USB-C, można zatem jednocześnie ładować do 3 urządzeń. Maksymalna moc ładowania to 20 W (dla wszystkich portów – w razie podłączenia kilku sprzętów do powerbanka, jest ona rozdzielana pomiędzy nie).

Wbudowany kabel jest stosunkowo nowym rozwiązaniem na naszym rynku – umożliwia superszybkie i wygodne użytkowanie, bez konieczności podpinania dodatkowych akcesoriów, a także ułatwia trzymanie i przenoszenie, gdyż można wykorzystać go jako uchwyt na sprzęt. Firma Baseus gwarantuje niezawodność i wytrzymałość kabla, któremu nie straszne jest dno torby czy plecaka. Dodatkowo, zgodnie z zapewnieniami producenta, nawet w przypadku całkowitego odcięcia kabla ładującego, powerbank będzie nadal sprawny przy wykorzystaniu pozostałych portów USB i przewodów.

Urządzenie obsługuje standard Power Delivery i ma 10,000/20,000 mAh pojemności, co z powodzeniem wystarczy nawet na kilkakrotne naładowanie smartfona lub kilku różnych urządzeń. Co istotne, również sam powerbank możemy szybko podładować z mocą do 18 W, pod warunkiem używania odpowiedniej ładowarki, przy pomocy zintegrowanego kabla wbudowanego (może on pracować zarówno w trybie Input, jak i Output).

Baseus Bipow 2 wyposażony jest też w chip czuwający nad procesem ładowania – zabezpiecza on powerbank oraz podłączone do niego urządzenia przed przegrzaniem czy przepięciami, a także dopasowuje moc ładowania do potrzeb danego sprzętu. Na zintegrowanym wyświetlaczu mamy możliwość sprawdzenia poziomu naładowania urządzenia.

Bipow 2 jest też wyjątkowo lekki. Jego mniejszy wariant waży jedynie 271g, podczas gdy wariant o większej pojemności ma jedynie 460g. Cenę urządzenia ustalono na 119pln/139pln, odpowiednio do wybranej przez nas pojemności.