Creative Aurvana Ace Mimi Idealnie dostrojony dźwięk dla każdego bez wyjątku

Creative Technology i Mimi Hearing Technologies ogłosiły współpracę, która zaowocowała stworzeniem Aurvana Ace Mimi, nowoczesnych słuchawek dousznych TWS z serii Aurvana. Nowe słuchawki redefiniują personalizację dźwięku, dostosowując brzmienie do indywidualnych profili słuchowych użytkowników. Wyposażone w przetworniki xMEMS i kodek LDAC, zapewniają krystaliczną czystość dźwięku oraz bogactwo szczegółów, tworząc niezwykle wciągające doznania audio.

Najważniejsze cechy Aurvana Ace Mimi:

• Technologia Mimi Sound Personalization: Precyzyjne dostrajanie dźwięku do unikalnych możliwości słuchowych użytkownika.

• System przetworników xMEMS i kodek LDAC: Wyjątkowa jakość dźwięku w wysokiej rozdzielczości.

• Bluetooth 5.3 i LE Audio: Stabilna, łączność z niskim opóźnieniem.

• Aktywna redukcja szumów (ANC) i tryb otoczenia: Pełna kontrola nad środowiskiem dźwiękowym.

• Czas pracy do 28 godzin: Długotrwałe sesje odsłuchowe z opcją bezprzewodowego ładowania.

Rewolucyjna personalizacja dźwięku

Dzięki technologii Mimi Sound Personalization, słuchawki dostosowują dźwięk do indywidualnych zdolności słuchowych każdego użytkownika. Proces personalizacji rozpoczyna się od prostego testu słuchu w aplikacji Creative, po którym generowany jest profil dźwiękowy odzwierciedlający możliwości słuchowe każdego ucha oddzielnie. Technologia ta nie tylko poprawia jakość odsłuchu, ale także chroni słuch poprzez zmniejszenie potrzeby pogłaśniania dźwięku.

Wyjątkowa jakość audio

Aurvana Ace Mimi łączą przetworniki xMEMS z kodekiem LDAC, oferując bogactwo detali i szeroką paletę częstotliwości. Bas jest mocny i wyraźny, średnie tony pełne, a wysokie świeże i klarowne, co pozwala na odkrywanie nowych niuansów w ulubionych utworach.

Aktywna redukcja szumów i tryb otoczenia

Zaawansowane tryby kontroli hałasu umożliwiają pełne zanurzenie w dźwięku lub świadomą interakcję z otoczeniem. ANC skutecznie blokuje hałasy zewnętrzne, natomiast tryb otoczenia łączy dźwięki środowiska z muzyką, oferując wszechstronność w każdej sytuacji.

Funkcjonalność i wygoda

• 28 godzin łącznego czasu pracy: Idealne na długie podróże.

• Sześć mikrofonów z redukcją szumów AI: Doskonała jakość rozmów, nawet w hałasie.

• Obsługa ładowania bezprzewodowego Qi: Proste i wygodne odnawianie energii.

• Wodoodporność IPX5: Odporność na deszcz i pot.

Opinie liderów

Florian Schneidmadel, dyrektor generalny Mimi Hearing Technologies, „Jesteśmy podekscytowani możliwością ogłoszenia naszej współpracy z firmą Creative. Jako nasz pierwszy partner integracyjny, który oferuje test Mimi Pure Tone Threshold (PTT) w swoich słuchawkach, firma Creative ustanawia nowy standard w dostarczaniu spersonalizowanych wrażeń słuchowych. Ta współpraca stanowi znaczący krok naprzód w uczynieniu technologii wspomagających zdrowie słuchu bardziej dostępną i przyjazną dla użytkownika, …”.

„Współpraca z Mimi Hearing Technologies pozwala nam zapewnić spersonalizowany dźwięk szerszemu gronu odbiorców. To, co zrobiliśmy z Aurvana Ace Mimi, to zapewnienie, że każdy może doświadczyć dźwięku w sposób, który jest dla niego idealny. Chodzi o coś więcej niż tylko lepsze słyszenie; chodzi o to, aby każda chwila słuchania była przyjemniejsza” – powiedział Song Siow Hui, dyrektor generalny Creative.

Funkcje i wiele więcej

Aby naładować słuchawki możesz skorzystać z dołączonego kabla lub z funkcji bezprzewodowego ładowania. Zestaw słuchawkowy wyposażono w sześć mikrofonów i technologię redukcji szumów AI NR ENC, co sprawi słuchawki, że wszystkie Twoje rozmowy będą zawsze wyraźne nawet w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki Bluetooth 5.3, obsłudze Siri i Google Assistant oraz intuicyjnemu sterowaniu dotykowemu utrzymywanie kontaktu nigdy nie było łatwiejsze.

Stworzone na każdą okazję

Zaprojektowane z myślą o trwałości i komforcie, Creative Aurvana Ace Mimi mają wodoodporność IPX5, dzięki czemu idealnie nadają się na treningi i na deszczową pogodę. Słuchawki douszne są również wyposażone w specjalnie dostrojone dynamiczne przetworniki 10 mm zapewniające bogate tony średnie i mocne basy, a także przetworniki xMEM zapewniające ostre i precyzyjne wysokie tony oraz pięć różnych rozmiarów silikonowych końcówek dousznych zapewniających bezpieczne i wygodne dopasowanie. Dzięki obsłudze trybu Mono możesz w razie potrzeby używać jednej słuchawki niezależnie. Aurvana Ace Mimi łączy w sobie doskonały dźwięk, wygodę i komfort.

Ceny i dostępność

Aurvana Ace Mimi kosztuje 559 zł i jest dostępna na Creative.com.