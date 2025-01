Oto składana ładowarka GaN Hama z Power Delivery o mocy 65 W. Nowa definicja kompaktowości

Szybka ładowarka o dużej mocy, nienagrzewająca się i którą można złożyć na płasko, a potem schować do kieszeni spodni? Producent Hama udowadnia, że to możliwe i właśnie wprowadził taką do sprzedaży. Dysponuje aż trzema złączami: dwoma USB-C i USB-A, a także technologami Power Delivery i Qualcomm Quick Charge.



Niemiecki producent w ten sposób postanowił rozszerzyć swoje portfolio ładowarek GaN, czyli zbudowanych w oparciu o azotek galu zamiast tradycyjnego krzemu. Nie wchodząc nadmiernie w szczegóły techniczne, takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiarów zasilacza (nawet o 60 proc.), który w dodatku prawie się nie nagrzewa i łatwiej przekazuje energię przy jej mniejszych stratach.



Nie jest to jednak jedyny atut prezentowanej ładowarki do najróżniejszych urządzeń mobilnych, takich jak smartfon, tablet, słuchawki lub głośnik Bluetooth, kontroler do gier, konsola typu handheld, czytnik e-Booków i inne. Ładowarka wyróżnia się przede wszystkim swoją ultrapłaską konstrukcją ze składanym do środka eurozłączem. Szerokość obudowy - białej kostki wynosi 10,4 cm, wysokość 1,8 cm, a głębokość 5,9 cm przy ledwie 0,18 kg wagi. Bez kłopotu zmieścimy ją więc w kieszeni spodni, marynarki czy w każdym zakamarku damskiej torebki albo plecaka. Docenimy ten fakt zwłaszcza w podróży.



Znajdziemy tu dwa porty USB-C (oznaczone na zielono), każdy z nich obsługujący moc 65 W, a także pojedyncze pomarańczowe gniazdo USB-A, oferujące moc 18 W. Tak oto możemy zasilać energią aż dwa lub trzy urządzenia naraz, a moc ładowania jest wtedy odpowiednio rozdzielana. Warto podkreślić, że różna kolorystyka złącz minimalizuje ryzyko ich pomylenia oraz w konsekwencji wyłamania.



Ładowarka obsługuje prędkość Fast Charge, a to dzięki obsłudze technologii Power Delivery i Qualcomm Quick Charge. I teraz po kolei - Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 umożliwia ładowanie nawet czterokrotnie szybciej niż tradycyjne rozwiązania. Natomiast Power Delivery oznacza najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy transfer energii, przyspieszając cały proces nawet pięciokrotnie. Inteligentny chipset samodzielnie rozpoznaje podłączony sprzęt i dostosowuje natężenie prądu do danego gadżetu. Zapomnijmy o ryzyku przeciążenia, przetężenia elektrycznego czy zwarcia. W bezpośrednim przełożeniu w pełni naładujemy dane akcesorium do stanu 60 proc. baterii w ledwie 30 minut. Co więcej, za sprawą technologii GaN, ładowarka chroni baterię, przedłużając jej cykl życia.



Ultrapłaska składana ładowarka GaN Hama o mocy 65 W znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 179 zł.