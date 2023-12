Dahua C900 PLUS — szybkie nośniki M.2 NVMe

Firma Dahua słynąca m.in. z przystępnych cenowo SSD oferuje również dyski dla bardziej wymagających klientów. Seria C900 PLUS powinna spełnić oczekiwania nawet najbardziej wybrednych entuzjastów.

Dahua C900 PLUS to linia dysków SSD wykonana w formacie M.2 2280, która obsługuje interfejs PCIe 3.0 x4 oraz protokół NVMe 1.3. Wszystkie modele z tej rodziny bazują na pamięciach 3D TLC NAND Flash. Jak sugeruje specyfikacja techniczna nośników, powinny one zagwarantować sekwencyjny odczyt nawet do 3400 MB/s, oraz sekwencyjny zapis do 3000 MB/s (w przypadku wersji 1 TB).

Omawiane nośniki wyróżniają się srebrnym, w pełni metalowym radiatorem mającym za zadanie zapewnić dyskom pracę przy odpowiednio niskich temperaturach. Produkty z serii C900 PLUS cechują się także obsługą technik S.M.A.R.T, TRIM, NCQ oraz funkcji korekcji błędów LDPC ECC. Współczynnik MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) został oszacowany na 1,5 mln godzin.

Producent ma w swojej ofercie trzy modele dysków Dahua C900 PLUS. Mowa o wariantach SSD-C900VN256G, SSD-C900VN512G oraz SSD-C900VN1TB o pojemności kolejno 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Każdy powinien więc łatwo dopasować wariant do swojego komputera osobistego. Kupujący może liczyć na 3-letnią gwarancję producenta.

Nośniki SSD Dahua C900 PLUS są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się już od ok. 100 zł za wersję 256 GB.