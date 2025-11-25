TP-Link Tapo C246D, C460 i C400 – inteligentne kamery, które zapewniają bezpieczeństwo domu w każdych warunkach

TP-Link prezentuje nowe kamery z serii Tapo, które łączą innowacyjność, łatwość obsługi i możliwość stworzenia w pełni spersonalizowanego systemu bezpieczeństwa dla każdego domu – Tapo C246D, Tapo C460 oraz Tapo C400. To urządzenia zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą w prosty i nieinwazyjny sposób monitorować otoczenie swojego domu lub mieszkania. Kamery Tapo to połączenie nowoczesnego designu, wysokiej jakości obrazu i inteligentnych funkcji, które pozwalają zachować pełną kontrolę nad otoczeniem – niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

Tapo C246D to obrotowa kamera do monitoringu, wyposażona w dwa obiektywy 3 Mpx – szerokokątny 125° oraz teleobiektyw 6 mm. Takie połączenie pozwala uzyskać wyjątkową szczegółowość obrazu z daleka i szeroki kąt widzenia z bliska, dzięki czemu kamera może pełnić rolę zarówno ogólnego podglądu otoczenia, jak i precyzyjnego narzędzia do identyfikacji szczegółów. Klasa szczelności IP65 umożliwia bezpieczny montaż również na zewnątrz budynku, a inteligentne wykrywanie i klasyfikacja zdarzeń redukują liczbę fałszywych powiadomień.

Kamera oferuje kolorową nocną wizję wspieraną przez diodę doświetlającą lub czarno-biały tryb IR – a inteligentny tryb Smart sam dobiera najlepsze ustawienia w zależności od warunków oświetleniowych. Tapo C246D obsługuje lokalne przechowywanie nagrań na karcie microSD (do 512 GB) lub w chmurze TapoCare. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, dzięki czemu możemy zareagować natychmiast – np. rozmawiając z gościem lub odstraszając intruza. Całości dopełnia łatwe zarządzanie z poziomu aplikacji Tapo i pełna kompatybilność z popularnymi asystentami głosowymi.

Tapo C460 to zaawansowana, bateryjna kamera zewnętrzna, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości 4K 8 Mpx. Dzięki przetwornikowi Starlight, nagrania w nocy pozostają wyraźne i kolorowe, a każdy detal – od numeru rejestracyjnego po rysy twarzy – jest dobrze widoczny. Kamera zasilana jest potężną baterią o pojemności 10 000 mAh, która pozwala na nawet 200 dni pracy bez potrzeby ładowania. Klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na deszcz, kurz i zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu Tapo C460 sprawdzi się przy bramie, garażu lub w ogrodzie.

Urządzenie można zamontować w dowolnym miejscu dzięki magnetycznej podstawce, a dwuzakresowa łączność Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zapewnia stabilne połączenie. Kamera oferuje lokalne przechowywanie nagrań na karcie microSD (do 512 GB) lub w chmurze TapoCare, a inteligentne wykrywanie i klasyfikacja zdarzeń eliminują zbędne alerty. Tapo C460 obsługuje dwukierunkowe audio oraz alarm dźwiękowy. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać wszystkimi funkcjami przez aplikację Tapo i integrować kamerę z systemami głosowymi.

Model Tapo C460 dostępny jest również w zestawie Tapo C460 KIT, zawierającym panel Tapo A201, który zapewnia jeszcze większy komfort użytkowania i łatwiejsze zasilanie w trudno dostępnych miejscach.

Ostatnim z nowych modeli jest Tapo C400 – zewnętrzna kamera bateryjna Full HD 2 Mpx, stworzona z myślą o użytkownikach, którzy szukają prostego sposobu na zabezpieczenie domu bez konieczności prowadzenia kabli. Dzięki akumulatorowi o pojemności 5200 mAh urządzenie działa nawet do 180 dni na jednym ładowaniu. Klasa szczelności IP65 chroni je przed deszczem i kurzem, a nocna wizja w kolorze pozwala zachować pełną widoczność po zmroku.

Podobnie jak inne modele z serii, Tapo C400 oferuje inteligentne wykrywanie i klasyfikację zdarzeń, które ograniczają liczbę fałszywych powiadomień. Kamera obsługuje lokalne nagrywanie na kartach microSD (do 512 GB) oraz w chmurze TapoCare. Dzięki dwukierunkowemu audio i funkcji alarmu może pełnić zarówno rolę strażnika posesji, jak i narzędzia szybkiej komunikacji z domownikami czy dostawcami. Zarządzanie odbywa się z poziomu aplikacji Tapo, kompatybilnej z najpopularniejszymi asystentami głosowymi.

Kamery TP-Link Tapo C246D, Tapo C460 i Tapo C400 to urządzenia, które łączą prosty montaż, wysoką jakość obrazu i intuicyjną obsługę. Ceny poszczególnych modeli przedstawiają się następująco: Tapo C246D około 270 zł, Tapo C460 około 480 zł, Tapo C460 KIT około 530 zł, a Tapo C400 około 220 zł. Wszystkie modele objęte są dwuletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: Tapo C246D, Tapo C460, Tapo C460 KIT oraz Tapo C400.