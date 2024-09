TP-Link prezentuje nowe przełączniki z serii Omada

TP-Link rozszerza swoją ofertę przełączników dostępowych z serii Omada, wprowadzając pięć nowych modeli — SG3428XPP-M2, SG3428XMPP, SG3210X-M2, SG3452XMPP, SG2452LP, które odpowiadają na rosnące potrzeby profesjonalnych środowisk z intensywnym ruchem sieciowym. Te zaawansowane urządzenia zostały stworzone z myślą o biurach, urzędach, zakładach produkcyjnych oraz hotelach, oferując kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury sieciowej.

Model SG3428XPP-M2 to potężny przełącznik dostępowy 2.5G, wyposażony w 24 porty PoE, który sprawdzi się w środowiskach wymagających dużej liczby punktów dostępowych. Osiem portów 2.5G PoE++ zapewnia zasilanie o mocy do 60 W na każdy port, a 16 portów 2.5G PoE+ oferuje zasilanie do 30 W na port, a dodatkowo cztery sloty SFP+ 10G, umożliwiają szybki uplink do serwerowni, pozwalając na jeszcze większą przepustowość i stabilność sieci. Łączny budzęt mocy PoE przełącznika to 500 W.

Idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji jest przełącznik SG3452XMPP z imponującą liczbą 48 portów PoE, w tym ośmiu gigabitowych portów PoE++, które oferują zasilanie do 90 W na port i 40 gigabitowych portów PoE+ oferujących do 30 W zasilania na port. Urządzenie zapewnia także łączną moc PoE na poziomie 750 W, co czyni go idealnym wyborem do zasilania licznych urządzeń sieciowych w dużych obiektach. Również to urządzenie wyposażono w cztery sloty SFP+ 10G, umożliwiają szybki uplink do serwerowni.

Dla mniejszych instalacji TP-Link oferuje model SG3428XMPP, który łączy kompaktowe wymiary z dużą wydajnością. Ten średniej wielkości przełącznik o łącznym budżecie PoE wynoszącym 500 W wyposażony jest w 24 porty PoE, w tym osiem portów PoE++ (do 90W) i 16 portów PoE+ (do 30W) oraz cztery sloty SFP+ 10G, co zapewnia solidną wydajność oraz możliwości rozbudowy.

Profesjonalnym użytkownikom, którzy potrzebują niewielkiego, ale wydajnego urządzenia, TP-Link prezentuje SG3210X-M2. Ten kompaktowy multigigabitowy przełącznik, wyposażony w osiem portów RJ45 2.5 Gb/s oraz dwa sloty SFP+ 10G, doskonale sprawdzi się w środowiskach wymagających wysokiej przepustowości i szybkiego uplinku, takich jak stacje robocze czy urządzenia typu NAS.

Wszystkie powyżej wymienione przełączniki TP-Link z serii Omada oferują zaawansowane funkcje warstwy L2+ oraz L3, które wspierają budowę skalowalnych i dobrze zabezpieczonych sieci. Dzięki takim funkcjom jak VLAN, agregacji łączy, czy IGMP Snooping, użytkownicy mogą liczyć na niezawodność działania, a także skuteczną ochronę przed zagrożeniami, jak ataki DoS czy nieautoryzowany dostęp. Obsługa protokołu 802.1X oraz zaawansowane funkcje QoS zapewniają, że sieć działa płynnie, nawet przy intensywnym ruchu, co jest kluczowe dla firm i instytucji opierających swoje operacje na niezawodnej komunikacji.

Wraz z nimi debiutuje SG2452LP – przełącznik serii Smart, który oferuje 32 gigabitowe porty PoE+ (do 30 W na port), 16 gigabitowych portów RJ45 oraz 4 gigabitowe sloty SFP. Łączny budżet mocy tego przełącznika wynosi 230 W. To ekonomiczne rozwiązanie dla firm, które potrzebują niezawodnego rozwiązania umożliwiającego podłączenie dużej liczby urządzeń klienckich i fragmentaryzację sieci za pomocą protokołu 802.1Q VLAN.

Największym atutem nowych przełączników TP-Link jest możliwość centralnego zarządzania całą infrastrukturą sieciową za pomocą platformy Omada SDN. Platforma ta umożliwia administrowanie siecią, nawet rozproszoną pomiędzy różnymi placówkami, poprzez chmurę. Dzięki temu administratorzy sieci mogą w łatwy i skuteczny sposób zarządzać siecią, niezależnie od jej rozmiaru i stopnia złożoności.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach brutto: SG3428XPP-M2 ok. 4000 zł, SG3428XMPP ok. 2800 zł, SG3210X-M2 ok. 1000 zł, SG3452XMPP ok. 4500 zł, SG2452LP ok. 2500 zł. Urządzenia objęto pięcioletnią gwarancją producenta.