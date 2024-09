Premiera nowych akcesoriów dedykowanych iPhone 16 od SBS Mobile

SBS Mobile, włoski producent akcesoriów mobilnych oraz dostawca usług zabezpieczania i personalizacji smartfonów, obecny 12 lat na rynku polskim, zaprezentował nowe produkty dedykowane nadchodzącemu iPhone’a 16, m.in. bardzo wytrzymałe etui i szkła ochronne, etui do ładowania magnetycznego, powerbanki, a także limitowaną linię akcesoriów case&me na licencji znanego i lubianego serialu „Emily w Paryżu”.

Podczas targów IFA 2024 SBS Mobile prezentuje szeroki wybór akcesoriów dedykowanych iPhone 16. Są to m.in. szkła ochronne ekranu i aparatu oraz etui powstałe we współpracy z D3O, światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych materiałów ochronnych. W ofercie firmy znalazły się również etui PURO, dostępne w różnych kolorach dopasowanych do kolorów iPhone 16, część z nich z certyfikatem GRS (Global Recycled Standard). Znajdziemy też nowości z linii ładowania bezprzewodowego, wyposażone w technologię Qi2 kompatybilne z MagSafe, a także głośniki, podstawki i wiele innych przydatnych akcesoriów.

Także marka case&me wprowadza nową linię akcesoriów dedykowanych iPhone 16, które wyróżniają się połączeniem stylu i mody dedykowane głównie dla kobiet. Nowa, jesienno-zimowa kolekcja została przygotowana przez Stefanię Gilardi, wcześniej współpracującą z markami takimi jak Gucci czy Loro Piana. Są w niej również akcesoria powstałe na licencji znanego i lubianego serialu „Emily w Paryżu”. Dostępne w niej produkty łączą w sobie użyteczność i kultowy styl serialowej Emily.

Droga SBS Mobile w kierunku zrównoważonego rozwoju

SBS Mobile jest silnie zaangażowany w zrównoważony rozwój, zmniejszając wpływ na środowisko poprzez ekologiczne produkty i procesy produkcyjne. Jako jedna z nielicznych marek akcesoriów posiada certyfikat GRS, który potwierdza wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i zrównoważonych praktyk. Pokrowce z certyfikatem GRS zaprezentowane na targach MWC w Barcelonie oraz nowa linia ładowarek i kabli z tym samym certyfikatem. Obudowy marki SBS Mobile produkowane są w Europie ze względu na wysokie standardy jakości marki i zgodność z europejskimi normami środowiskowymi.