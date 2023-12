Szeroki jak przednia szyba auta sportowego: motoryzacyjna estetyka i gamingowa technologia

Porsche Design wspólnie z marką czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – opracował monitor PD49. Jest to 49-calowy wyświetlacz Double QHD o odświeżaniu 240 Hz, oparty na zakrzywionej matrycy QD-OLED. Sprzęt charakteryzuje się zaawansowaniem technologicznym i eleganckim wzornictwem. Porsche Design AOC AGON PRO PD49 zdobył wyróżnienia iF Design Award 2023 oraz Red Dot Award: Product Design 2023.

Obraz dla wymagających

PD49 wyświetla obraz o rozdzielczości 5120 x 1440 px na 49-calowym panelu o proporcjach 32:9. Jest to odpowiednik dwóch złączonych 27-calowych ekranów Quad HD o proporcjach 16:9. Zastosowana w nim matryca QD-OLED pracuje z odświeżaniem 240 Hz. Charakteryzuje ją dużo krótszy czas reakcji niż w najbardziej zaawansowanych panelach klasycznej konstrukcji. Wynosi on 0,03 ms GtG.

Zaletą technologii OLED jest generowanie obrazu o kontraście nieosiągalnym w innych konstrukcjach. Każdy piksel jest osobnym źródłem światła i w razie potrzeby może zostać całkowicie dezaktywowany. W ten sposób możliwe jest precyzyjne wyświetlenie wyjątkowo głębokiej czerni, nawet w sąsiedztwie bardzo jasnych obiektów. Z kolei wzbogacenie panelu o kropki kwantowe (QD – Quantum Dot) m.in. zwiększa maksymalną jasność wyświetlacza. Jej szczytowa wartość dla PD49 dochodzi do 1000 nitów. Monitor otrzymał certyfikację VESA DisplayHDR True Black 400.

Gamingowym parametrom nie ustępują możliwości pracy kreatywnej. Porsche Design AOC AGON PRO PD49 wyświetla 1,07 mld kolorów. Pokrycie palet sRGB, DCI-P3, Adobe RGB oraz NTSC wynosi ponad 100%. Z kolei przestrzeń barwowa BT 2020 ma ponad 80-procentowe odwzorowanie.

Wyścigowy rodowód

Projekt PD49 nawiązuje do samochodów sportowych Porsche. Podstawa wyświetlacza została wykonana z odlewanego, a następnie piaskowanego aluminium. Przywodzi ona skojarzenia ze szprychami felg oraz kierownicą samochodu wyścigowego. Natomiast tył monitora został zainspirowany grillem chłodnicy Porsche 911. Całość uzupełniają specjalne menu ekranowe OSD oraz logo przy aktywacji urządzenia.

Bogactwo portów

Oprócz złącz HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 monitor wyposażono w gniazdo USB-C ze wsparciem dla Power Delivery 90 W. Do tego zamontowano w nim koncentrator USB, port RJ-45 o przepustowości 2,5 Gbit/s oraz przełącznik KVM. Ten ostatni umożliwia na obsługę przy pomocy jednego zestawu peryferiów dwóch komputerów podłączonych do wyświetlacza. Taki scenariusz dodatkowo ułatwia funkcjonalność Picture by Picture.

Cena i dostępność

Porsche Design AOC AGON PRO PD49 jest dostępny w salonach Porsche Design, na stronie www.porsche-design.com oraz w wybranych sklepach w sugerowanej cenie 2 199 EUR.