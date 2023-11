Słuchawki Baseus Bowie MA20 – nowy standard jakości dźwięku i redukcji szumów

Marka Baseus wprowadza do oferty nowe dokanałowe słuchawki TWS – model Baseus Bowie MA20, oferujący znakomitą jakość dźwięku, wodoodporność na poziomie IPX6, obsługę Bluetooth 5.3 oraz zaawansowany system redukcji szumów ANC. Nowość świetnie sprawdzi się zarówno podczas dojazdów do pracy czy szkoły w miejskim gwarze (dzięki możliwości tłumienia dźwięków otoczenia na poziomie -48 dB), jak i w czasie treningu czy grania (za sprawą minimalnych opóźnień).

W słuchawkach Baseus Bowie MA20 zastosowano nie tylko najnowsze technologie odpowiedzialne za jakość dźwięku i skuteczność tłumienia niepożądanych odgłosów, ale również doskonałe komponenty, zapewniające trwałość i niezawodność (m.in. duże głośniki z membraną pokrytą warstwą tytanu).

„Słuchawki dokanałowe z serii Baseus Bowie to wspaniałe uzupełnienie mojej kolekcji słuchawek. Pierwszym utworem, których na nich posłuchałem był V Koncert fortepianowy van Beethovena na Apple Music Classical i nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej słyszałem tak pełne i bogate brzmienie fortepianu, jak w tych słuchawkach” – mówi Chad Cannon, amerykański kompozytor, który ma na koncie m.in. tworzenie muzyki do oscarowych hitów.

Kluczowym atutem nowych słuchawek jest też efektywny system ANC, który jest w stanie tłumić niepożądane dźwięki otoczenia do poziomu -48 dB. Pozwala to z powodzeniem używać ich i cieszyć się np. niezakłóconą muzyką czy audiobookiem w metrze, pociągu czy innym głośnym miejscu.

Słuchawki obsługują standard Bluetooth w wersji 5.3 – zapewnia on doskonałą jakość dźwięku, wyższą odporność na zakłócenia oraz zoptymalizowane zużycie energii. Zaletą Baseus Bowie MA20 ANC są również minimalne opóźnienia przesyłania dźwięku - na poziomie 0,038 s, czyli wartości więcej niż wystarczającej do niezakłóconego grania na telefonie, laptopie czy przenośnej konsoli.

Dzięki technologii multipoint BSC (Baseus Smart Connect) możliwe jest sparowanie i używanie ich z dwoma różnymi urządzeniami, zaś cztery wbudowane mikrofony dbają o najwyższą jakość rozmów telefonicznych.

Co istotne, każdy użytkownik może w łatwy sposób dopasować słuchawki do swoich preferencji – w zakresie brzmienia można to zrobić z poziomu aplikacji, w której dostępna jest możliwość wybrania jednego z 10 trybów ANC i 12 trybów obrazu dźwięku/equalizera. Słuchawki można też łatwo dopasować do uszu, odpowiednio dobierając z dołączonych do zestawu miękkich gumek oraz nakładek/skrzydełek – dzięki czemu możemy słuchać muzyki przez długi czas bez ryzyka dyskomfortu.

Producent zadbał o to, by ów czas mógł być naprawdę długi – akumulatory wbudowane w słuchawki wystarczają średnio na 8 godzin słuchania muzyki, a akumulator wbudowany do etui może wydłużyć czas do maksymalnie 38 godzin. Etui ze słuchawkami możemy ładować zarówno korzystając z kabla USB-C, jak i bezprzewodowo – co istotne, dzięki technologii BRC Baseus Rapid Charge 10-minutowe ładowanie dostarcza energii wystarczającej na dwie godziny słuchania.

Nowość marki Baseus może też pochwalić się wodoodpornością na poziomie IPX6, słuchawkom niestraszny jest więc nawet intensywny trening na siłowni czy bieżni lub spacer w deszczu.

Słuchawki Baseus Bowie MA20 są już dostępne na polskim rynku, w cenie 199 zł.