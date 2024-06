Sięgnij po zwycięstwo z monitorem 280 Hz AOC GAMING 27G2ZN3/BK

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia monitor AOC GAMING 27G2ZN3/BK. Jest to 27-calowy model, który sprawdzi się w dynamicznych grach nastawionych na rywalizację. Oparto go na matrycy Fast VA o odświeżaniu 280 Hz i czasie reakcji 0,5 ms MPRT.



Wysoki kontrast i podświetlenie stroboskopowe

27G2ZN3/BK charakteryzuje się głębokimi czerniami i wysokim kontrastem statycznym na poziomie 4000:1 za sprawą zastosowania matrycy typu Fast VA. Odpowiada ona też za dobre pokrycie gamutów sRGB oraz DCI-P3. Odpowiednio na poziomie 123,3% oraz 92,2%. Dzięki temu dobrze nada się do konsumpcji treści oraz gier nastawionych na podziwianie widoków.

Z kolei odświeżanie na poziomie 280 Hz, czas reakcji 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT oraz wsparcie dla technologii MBR (Motion Blur Reduction) czynią go optymalnym wyborem również do dynamicznych gier. MBR, lub podświetlenie stroboskopowe, polega na wyświetlaniu czarnej klatki pomiędzy każdą zwykłą klatką obrazu. Naśladuje to sposób działania monitorów typu CRT i zwiększa wrażenie płynności wyświetlanego obrazu.

Całość dopełnia zastosowanie technologii Adaptive-Sync, która zapobiega powstawaniu efektu rozrywania obrazu.

Ułatwienia dla graczy

Model 27G2ZN3/BK wyposażono w rozwiązania ułatwiające rozgrywkę. Użytkownicy mogą aktywować funkcje Shadow Control, Dial Point oraz Frame Counter.

Shadow Control ma szansę wspomóc graczy w tytułach nastawionych na rywalizację. Jej działanie polega na rozjaśnieniu ciemnych partii ekranu, w których mógł ukryć się przeciwnik. Dial Point może przydać się w grach, w których interfejs nie wyświetla celownika. Po aktywacji tej funkcji, celownik staje się widoczny dla gracza jako element menu ekranowego. Z kolei Frame Counter wyświetla w rogu ekranu częstotliwość odświeżania monitora. Jest ona równa ilości klatek na sekundę wyświetlanych w grze, w przypadku aktywacji technologii synchronizacji obrazu.

Wszystkie funkcje można aktywować zarówno za pomocą standardowego menu OSD, jak i z poziomu aplikacji AOC G-Menu.

Cena i dostępność

AOC GAMING 27G2ZN3/BK wejdzie do sprzedaży w maju w sugerowanej cenie detalicznej 1 016 PLN.