Przedstawiamy Logitech G515 – niskoprofilową klawiaturę gamingową nowej generacji o wysokiej wydajności

Logitech G, marka należąca do firmy Logitech i wiodący innowator w dziedzinie technologii i sprzętu do gier, ogłosiła dziś bezprzewodową klawiaturę gamingową G515 LIGHTSPEED TKL, która oferuje zaawansowane technologie i funkcje o wysokiej wydajności zamknięte w niskoprofilowej, nowoczesnej konstrukcji.

Niskoprofilowe klawiatury zapewniają bardziej estetyczny wygląd i wysoką wydajność pisania. Klawiatura G515 umożliwia powyższe dzięki połączeniu niskoprofilowych przełączników ze smuklejszą konstrukcją.

„Wraz z kultową klawiaturą G915, Logitech G dostarczył pierwszą w swoim rodzaju niskoprofilową klawiaturę znaną z wyjątkowej jakości, najwyższej wydajności i wysokiej klasy funkcji. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji G515 przesunęliśmy granice jeszcze dalej” - powiedział Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming, Logitech G. „W G515 zachowaliśmy elegancki wygląd, jednocześnie wprowadzając nasze najnowsze innowacje technologiczne, takie jak LIGHTSPEED, LIGHTSYNC i KEYCONTROL, aby zapewnić graczom zaawansowaną i wydajną klawiaturę gamingową”.

Mając zaledwie 22 mm wysokości, G515 jest elegancka i eliminuje potrzebę podpórki pod nadgarstki, zapewniając przyjemną sesję grania. G515 posiada niskoprofilowe przełączniki, które aktywują się z minimalną odległością - tylko 1,3 mm - i całkowitym skokiem 3,2 mm, krótszym niż tradycyjne przełączniki. Umożliwia to graczom przyspieszenie akcji na minutę.

Ponadto klawiatura G515 została wyposażona w warstwę pianki tłumiącej dźwięki, wstępnie nasmarowane przełączniki, zintegrowane stabilizatory i wysokiej jakości nakładki na klawisze PBT, aby zapewnić optymalny komfort; gracze uzyskają znacznie płynniejsze odczucia podczas pisania, z mniej „drapiącym”, bardziej wyrafinowanym dźwiękiem.

Klawiatura G515 jest również wyposażona w niedawno ogłoszoną technologię KEYCONTROL firmy Logitech G, oferującą graczom możliwości dostosowywania znacznie wykraczające poza to, co zapewnia standardowa klawiatura. Każdy klawisz może wykonywać do 15 różnych akcji, umożliwiając graczom personalizację klawiatury za pomocą makr, sygnałów dźwiękowych, efektów świetlnych i nie tylko. KEYCONTROL zawiera warstwy i modyfikatory, takie jak G SHIFT, co zwiększa możliwości dostosowywania, a całe układy klawiszy można przełączać jednym naciśnięciem przycisku. Dzięki KEYCONTROL, G515 umożliwia bezprecedensową personalizację i kontrolę.

Dodatkowe funkcje niskoprofilowej klawiatury gamingowej G515 LIGHTSPEED TKL obejmują:

• Wygodne bezprzewodowe parowanie 2:1 LIGHTSPEED: Gracze mogą podłączyć swoją mysz do gier, taką jak G502 X PLUS, za pomocą klucza sprzętowego G515 LIGHTSPEED, zwalniając dodatkowy port USB.

• Oświetlenie LIGHTSYNC RGB: Gracze mogą uzyskać dostęp do ~16,8 mln kolorów, aby dostosować swoje wrażenia i podłączyć cały swój sprzęt Logitech G za pomocą G HUB.

• Wszechstronną łączność w trzech trybach pozwalającą graczom wybierać między trybem bezprzewodowym LIGHTSPEED, Bluetooth® i przewodowym trybem danych USB-C.

• Czas grania do 36 godzin na jednym ładowaniu.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Dostępna w kolorze czarnym i białym, bezprzewodowa klawiatura do gier Logitech G515 LIGHTSPEED TKL jest już dostępna na stronie LogitechG.com w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na wybranych rynkach na całym świecie w sugerowanej cenie detalicznej 619 PLN. Więcej informacji można znaleźć na stronie LogitechG.com.