Premiera: Radium 600 G2 – nowy mikrofon dla graczy i streamerów

Premiera mikrofonu Radium 600 G2 to przykład naturalnej ewolucji w świecie nagrywania i streamingu. Ten flagowy produkt, będący następcą cenionego przez streamerów i youtuberów modelu Radium 600, został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości rejestracji dźwięku oraz komfortu użytkowania.

Radium 600 G2 charakteryzuje się solidną konstrukcją i wykorzystuje mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej charakterystyce. Dzięki temu głos użytkownika jest przechwytywany z dużą precyzją, zapewniając ciepło i głębię dźwięku, porównywalną z profesjonalnymi audycjami radiowymi. Maksymalna częstotliwość próbkowania 48 kHz i pasmo przenoszenia od 30 do 18000 Hz mają zagwarantować doskonałe odwzorowanie nagrywanego dźwięku.

W zestawie z mikrofonem znajduje się mini statyw biurkowy, umożliwiający jego szybkie rozstawienie i użytkowanie. Dołączony koszyk antywstrząsowy z gwintem 5/8" skutecznie niweluje niepożądane dźwięki i wibracje. Dodatkowo, możliwość zamocowania mikrofonu na ramieniu oferuje użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu jego pozycji.

Model Radium 600 G2 wyposażony został w pokrętła do regulacji czułości nagrywania oraz głośności odsłuchu, co umożliwia pełną kontrolę nad rejestrowanym dźwiękiem. Dodatkowo, funkcja natychmiastowego wyciszenia mikrofonu pozwala na łatwe przerwanie transmisji, co jest nieocenione w przypadku nagłych, prywatnych sytuacji.

Mikrofon posiada gniazdo jack 3.5 mm do podłączenia słuchawek oraz nowoczesny port USB-C. Wykończenie Radium 600 G2, łączące matową czerń z eleganckimi srebrnymi detalami, nadaje mu profesjonalnego, studyjnego charakteru. Przemyślana i solidna konstrukcja ma zapewnić stabilność i wygodę użytkowania.

Nowy mikrofon jest już dostępny w sprzedaży w prognozowanej cenie 399 zł.

Główne cechy Radium 600 G2:

• typ: pojemnościowy, studyjny

• komunikacja: złącze USB-C

• statyw biurkowy i kosz antywstrząsowy w komplecie

• wyciszenie, regulacja wzmocnienia i głośności odsłuchu

• czułość: -36 dB

• pasmo przenoszenia: 30 - 18 000 Hz

• maks. częstotliwość próbkowania: 48 kHz

• długość przewodu: 180 cm

• gniazdo słuchawkowe mini-jack