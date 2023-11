PowerWalker VFI 6000 AT — zasilacz UPS on-line z technologią podwójnej konwersji

PowerWalker posiada w swojej ofercie różnego rodzaju zasilacze awaryjne. Model VFI 6000 AT to kolejny z przykładów nowoczesnej ochrony dla sprzętu o znaczeniu krytycznym.

Zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 6000 AT charakteryzuje się jednofazową pracą w trybie on-line. Model ten został wyposażony w technologię podwójnej konwersji i cechuje się szerokimi zakresami napięć wejściowych i częstotliwości. Dzięki temu powinien sprawdzić podczas pracy w niestabilnych sieciach i zapewnić odpowiednie wsparcie dla generatora. Jak deklaruje producent, mimo profesjonalnego zastosowania zasilacz powinien być łatwy w obsłudze.

PowerWalker VFI 6000 AT wyróżnia się mocą znamionową 6000 VA / 5400 W i współczynnikiem mocy na poziomie 0,9. Według specyfikacji technicznej sprawność tego produktu powinna wynosić od 90 do 92% (w zależności od wybranego trybu pracy). Całość odznacza się również czystą falą sinusoidalną na wyjściu, funkcją EPO (awaryjne wyłączanie zasilania) oraz funkcją ROO (zdalne włączanie/wyłączanie).

Zasilacz posiada m.in. slot dla zewnętrznych akumulatorów (EBM) oraz konfigurowalną ładowarkę, inteligentne gniazdo dla kart komunikacyjnych, a także wbudowany przełącznik obejścia serwisowego (MBS). Warto zwrócić również uwagę na budowę omawianego UPS-a. PowerWalker VFI 6000 AT to produkt typu Tower o wymiarach 412 x 196 x 702 mm - całość jest zatem względnie kompaktowa i łatwa do umieszczenia w trudno dostępnych miejscach.

Zasilacz PowerWalker VFI 6000 AT powinien być dostępny w sprzedaży pod koniec listopada b.r. w cenie ok. 6 859,99 zł.