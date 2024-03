Optoma zdecydowanym liderem na polskim rynku

Rodzimi miłośnicy kina domowego najczęściej wybierają projektory Optoma. Z danych PMA Research wynika, że marka ma aż 53% udziału w sprzedaży tej kategorii urządzeń lampowych (zarówno LCD i DLP) w Polsce. To niekwestionowana pozycja lidera, której potwierdzeniem są zarówno wyniki, jak i ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji projektorów oraz nieustanne starania, by dostarczać jak najlepsze rozwiązania wizualne.

Optoma GT2000HDR

Nie tylko Polacy zaufali marce Optoma

Sukces marki Optoma na rodzimym rynku jest odzwierciedleniem wyników osiąganych przez tajwańskiego producenta w całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Według danych sprzedażowych w tej części świata, jak i w Polsce, Optoma jest numerem 1 wśród producentów projektorów w technologii DLP.

– W 2023 roku odnotowaliśmy w Polsce ponad dwukrotny wzrost ilościowej sprzedaży projektorów laserowych w stosunku do roku 2021. To urządzenia przyjazne dla użytkownika, działające nawet sześć razy dłużej niż projektory lampowe. Dzięki technologii laserowej wyświetlane kolory nie ulegają degradacji, a obraz pojawia się od razu po uruchomieniu urządzenia. To również produkty stworzone z myślą o naszej planecie – nie zawierają tak niebezpiecznej dla środowiska rtęci, są energooszczędne, a ich kompaktowe rozmiary ograniczają koszty logistyczne, a tym samym ślad węglowy – mówi Aneta Żygadło, Country Manager Optoma w Polsce. – Jeszcze w 2021 r. aż 90% sprzedawanych w kraju projektorów było urządzeniami lampowymi. Obecnie w Europie Zachodniej już prawie co trzeci klient decyduje się na model laserowy. To trend, za którym będzie też podążać rodzimy rynek – dodaje.



Optoma ZH450ST

Laser w zastosowaniach biznesowych

Zwrot w stronę technologii laserowej widać również w segmencie urządzeń przeznaczonych do zastosowań biznesowych i edukacyjnych. Zarówno w biurach, jak i szkolnych klasach, coraz większe znaczenie mają kwestie związane z jakością wyświetlanego obrazu, ale też z ochroną środowiska.

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby tych sektorów w dziedzinie prezentacji treści jest seria projektorów laserowych Optoma EX1. Charakteryzuje je wysoka jasność (nawet do 4500 lumenów), wierne odwzorowanie barw, bezawaryjność i możliwość działania w trybie 24/7. Większość modeli z tej serii jest zgodna z „kinowymi” standardami HDR i HLG, a dzięki zastosowaniu technologii laserowej wszystkie urządzenia są od razu gotowe do pracy – nie trzeba czekać na rozgrzanie się lampy. Te kompaktowe modele o niskich kosztach eksploatacji coraz częściej stają się pierwszym wyborem w Polsce i na świecie.

– Modele serii EX1 trafiają nie tylko do biur i szkół. Są także częstymi elementami rozwiązań instalacji takich jak np. interaktywne strzelnice czy projekty multimedialne, w których wykorzystuje się mapping. Tym, co przekonuje klientów biznesowych do zakupu modeli laserowych z tej serii są wyceny projektowe gwarantujące wysokie marże, możliwość pracy projektorów w dowolnej pozycji i szczelność silników optycznych certyfikowana normą IP6x – pozwala to na instalację tych urządzeń nawet w przestrzeniach, gdzie panują trudne warunki – tłumaczy Aneta Żygadło z firmy Optoma.



Optoma ZH420

Innowacje i troska o środowisko

W projektorach laserowych Optoma zastosowano wachlarz najnowszych technologii pozwalających użytkownikom cieszyć się z jasnego i ostrego obrazu. W asortymencie producenta nie brakuje modeli przeznaczonych do kina domowego, które pozwalają wyświetlać treści w rozdzielczości 4K UHD. Urządzenia Optoma są też właściwym wyborem dla graczy, którzy chcą grać w ulubione tytuły na wielkim ekranie z niskim input lagiem i nawet w 240 klatkach na sekundę.

Innowacje w produktach Optoma nie ograniczają się jednak wyłącznie do tego, co widać po włączeniu projektora. Urządzenia tego producenta wykorzystujące laser zużywają o 47% mniej energii niż projektory lampowe. Do tego mogą bezawaryjnie działać przez nawet 30 000 godzin – w praktyce oznacza to, że jeśli sprzęt pracuje nieprzerwanie nawet przez 8 godzin każdego dnia, to projektor bez trudu posłuży przez ponad dekadę.