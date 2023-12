Muzyka dla uszu – pomysły od Jabra na świąteczny prezent dla niej i dla niego

Życie byłoby zbyt nudne bez muzyki – aby Twoi najbliżsi mogli cieszyć się ulubioną ścieżką dźwiękową w każdej chwili i w dowolnym miejscu, czy to w drodze do pracy, siłowni, czy w domowym zaciszu, nowe słuchawki stanowią świetny pomysł na świąteczny prezent. Szukasz idealnego prezentu dla najbliższej osoby? Idealnie, mamy coś dla Ciebie. Podaruj doskonały dźwięk wraz ze słuchawkami true wireless Jabra Elite, które ucieszą każdego audiofila i nie tylko. Do intensywnej pracy, wciągającej rozrywki, ulubionego treningu i świątecznego relaksu.

Jabra Elite 10 – komfortowo lepszy dźwięk z Dolby Atmos®

Słuchawki Jabra Elite 10 to zdecydowanie niezbędny punkt na świątecznej liście życzeń każdego melomana. To zupełnie nowe, najbardziej zaawansowane bezprzewodowe słuchawki douszne z technologią Dolby Head Tracking (śledzenia ruchów głowy) dla jeszcze lepszych wrażeń Dolby Atmos®. W połączeniu z potężnymi 10-milimetrowymi głośnikami zyskujemy nową wyrazistość muzyki i multimediów.

To idealna propozycja dla osób, które szukają słuchawek zapewniających optymalne połączenie komfortu, jakości dźwięku i rozmów. Model ten sprawdzi się w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i na co dzień. Krystalicznie czyste połączenia dzięki technologii 6-mikrofonów, całodzienna wygoda dzięki technologii Jabra ComfortFit, zaawansowana aktywna redukcja hałasu (ANC) automatycznie dostosowująca się zarówno do naszych uszu, jak i miejsca, w którym się znajdujemy, możliwość połączenia się z 2 urządzeniami jednocześnie, dzięki Bluetooth Multipoint, ładowanie bezprzewodowe i nawet 27 h pracy na baterii (z etui i włączonym ANC) – to tylko niektóre funkcje tych najbardziej zaawansowanych słuchawek dousznych true wireless od Jabra.

Słuchawki Elite 10 są dostępne w 4 kolorach: kremowym (cream), kakowym (cocoa), tytanowo-czarnym (titanium black) i czarnym błyszczącym (gloss black).

Jabra Elite 8 Active – dla miłośników treningów i aktywnego stylu życia

A może bliska Ci osoba uwielbia ćwiczyć, spędzać czas aktywnie z ulubioną playlistą? Idealnym prezentem dla niej będą na pewno sportowe słuchawki Jabra Elite 8 Active, przetestowane jako najwytrzymalsze słuchawki douszne na świecie*, o stopniu ochrony IP68, posiadające certyfikat amerykańskich, militarnych testów ze standardem MIL-STD-810H. Wyniki potwierdzają, że są one całkowicie wodoszczelne, nawet przy zanurzeniu na głębokość 1,5 m. Świetnie radzą sobie z pyłem, kurzem i potem, bez szkody przetrwają upadek z wysokości 1 m. Także etui ładujące jest odporne na kurz i wilgoć, ze stopniem ochrony IP54. Do tego ANC, Dolby Audio®, technologia Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap, Bluetooth Multipoint, asystenci głosowi i szereg innych funkcji zapewniających znakomitą jakość dźwięku i komfort użytkowania.

Oferują ładowanie bezprzewodowe i do 8 godzin pracy na baterii (32 godziny z etui i włączonym ANC), dzięki czemu pozwalają cieszyć się motywującą muzyką w każdej sytuacji. Niezależnie od tego jak intensywnie ćwiczymy, one pozostaną na swoim miejscu i zawsze dorównają nam kroku. Czyste, energetyczne i personalizowane brzmienie stanowi doskonałe wsparcie podczas aktywności fizycznej.

Elite 8 Active dostępne są w 3 kolorach: granatowym (Navy), czarnym (Black) i karmelowym (Caramel).

Jabra Elite 5 – daj się pochłonąć ulubionej muzyce

Elite 5 to doskonały wybór dla osób poszukujących słuchawek o eleganckiej i wygodnej konstrukcji, które gwarantują wciągające wrażenia muzyczne. Mają kompaktowe rozmiary i umożliwiają dyskretne, wygodne dopasowanie. Dzięki 6-milimetrowym głośnikom te bezprzewodowe słuchawki true wireless emitują potężny dźwięk i mocne basy, aby cieszyć się ulubioną playlistą.

Dzięki współpracy Jabra ze Spotify użytkownicy mogą też korzystać z funkcji Spotify Tap Playback i mieć dostęp na wyciągnięcie ręki do dowolnej muzyki, jaką tylko mogą sobie wymarzyć. Model ten oferuje również najwyższej klasy hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC), bezprzewodowe ładowanie, obsługę asystentów głosowych, regulowany korektor dźwięku oraz wytrzymałość klasy IP55 oznaczającą odporność na kurz i wodę. Działają na baterii do 7 godzin i do 28 godzin z etui ładującym.

Te stylowe duńskie słuchawki dostępne są w kolorach złotego beżu (Gold Beige) i tytanowej czerni (Titanium Black).

Jabra Elite 4 z ANC - przyciągający wzrok prezent dla każdego

Prezent dla miłośnika mody i dobrej muzyki? Tutaj sprawdzą się doskonale Jabra Elite 4. Fantastyczny dźwięk, który odzwierciedla Twój styl, umili Ci drogę do pracy, a przy okazji pozwoli zrobić wrażenie na innych modnym, fioletowym lub jasnobeżowym akcentem.

Elite 4 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom słuchawek najistotniejsze dla nich cechy, takie jak komfort, doskonały dźwięk i wygodę. Pozwalają łączyć się z 2 urządzeniami jednocześnie dzięki funkcji Bluetooth® Multipoint, oferują łatwe parowanie za pomocą funkcji Fast Pair* i Swift Pair* oraz 6-milimetrowe głośniki zapewniające mocny dźwięk.

Do tego: ANC, spersonalizowany dźwięk, dzięki korektorowi dźwięku Jabra i intuicyjnej aplikacji Sound+, technologia HearThrough oraz dostęp do muzyki poprzez Spotify Tap. Pozwalają na 5,5 h odtwarzania i 22 h z eleganckim etui (28 h z wyłączonym ANC).



Elite 4 są dostępne w 4 wersjach kolorystycznych: w ciemnoszarej (Dark Grey), granatowej (Navy), liliowej (Lilac) i jasnobeżowej (Light Beige).