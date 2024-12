Monitor gotowy na turnieje – AOC AGON PRO z 520 Hz panelem Fast IPS

Marka jednego z wiodących producentów monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – rozszerza serię AGON PRO o model kierowany do entuzjastów gier e-sportowych. AG276FK jest 27-calowym wyświetlaczem pracującym z odświeżaniem 520 Hz i opartym na panelu typu Fast IPS. Jedną z cech wyróżniających monitor jest funkcja MBR Sync, która pozwala na jednoczesną aktywację podświetlenia stroboskopowego oraz synchronizacji odświeżania obrazu.



Motion Blur Reduction i Adaptive-Sync włączone jednocześnie

520 Hz odświeżanie oraz czas reakcji panelu na poziomie 0,5 ms GtG i 0,3 ms MPRT – te wartości wskazują, że naturalnym środowiskiem AOC AGON PRO AG276FK są szybkie gry sieciowe nastawione na rywalizację. Wyświetlana przez niego rozdzielczość Full HD pozwala na osiąganie wysokich wartości FPS, które zrównają się z odświeżaniem panelu i pozwolą w pełni skorzystać z jego możliwości.

Ponadprzeciętne predyspozycje monitora do wyświetlania ostrego obrazu w ruchu można dodatkowo polepszyć poprzez aktywację Motion Blur Reduction, czyli podświetlenia stroboskopowego. Naśladuje ono działanie kineskopu poprzez wyłączanie podświetlenia panelu pomiędzy każdą wyświetloną klatką obrazu. Aktywacja tej funkcji w większości monitorów wiąże się jednak z kompromisem – trzeba wyłączyć synchronizację odświeżania, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu. Dzięki MBR Sync zaimplementowanemu w AG276FK nie ma potrzeby wybierać między zaletami jednej albo drugiej technologii.

– AG276FK stanowi kolejny kamień milowy w naszym zaangażowaniu w gry turniejowe – mówi Cesar Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Wprowadzając ten wyświetlacz wraz z modelami AG246FK i AG256FS, oferujemy profesjonalistom i entuzjastom e-sportu szeroką gamę rozwiązań o ultrawysokiej częstotliwości odświeżania. Dopasowując się do ich specyficznych potrzeb związanych z rywalizacją, dysponujemy monitorami o różnych rozmiarach, prędkościach i typach paneli.

Podstawa wyświetlacza pozwala na dostosowanie jego wysokości, pochylenie oraz obrót panelu, jak i ustawienie go w pozycji portretowej. Wyposażono go w parę złącz HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4 i dwuportowy koncentrator USB. Fani podświetlenia mogą aktywować iluminację RGB Light FX na tyle panelu o przykuwającym uwagę asymetrycznym wzornictwie, które nawiązuje do kształtu podstawy.



Cena i dostępność

AOC AGON PRO AG276FK będzie dostępny w sprzedaży pod koniec listopada w sugerowanej cenie detalicznej 2 612 PLN.