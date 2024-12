Nowe urządzenia z serii Tapo do monitoringu domowego i zewnętrznego

TP-Link rozszerza serię Tapo o sześć nowych urządzeń przeznaczonych do inteligentnego monitoringu domu i otoczenia. W najnowszej ofercie znajdziemy nowoczesne wideodzwonki, kamery wewnętrzne, a także panele solarne – zestaw umożliwiający łatwe i efektywne zbudowanie kompleksowego systemu monitoringu bez konieczności prowadzenia kabli.

Nowe wideodzwonki z serii Tapo, modele D235 i D210, łączą zaawansowaną funkcjonalność z prostotą obsługi. Dzięki szerokokątnym obiektywom i obrazie o wysokiej rozdzielczości (2K 5 MP dla D235 i 2K 3 MP dla D210), umożliwiając dokładną obserwację terenu wokół drzwi. Kamery są odporne na trudne warunki atmosferyczne (IP66 dla D235 i IP65 dla D210), a zasilanie bateryjne i możliwość stałego podłączenia do prądu zapewniają wygodę i elastyczność użytkowania. Dodatkowo funkcje takie jak wykrywanie osób, paczek czy zwierząt, alarm antykradzieżowy, dwukierunkowe audio oraz kolorowa wizja nocna sprawiają, że wideodzwonki Tapo stanowią idealne dopełnienie inteligentnego domu.

Nowościami są również nowe kamery wewnętrzne Tapo C201 i C211, dostępne w eleganckiej, czarnej wersji, co czyni je doskonałym wyborem do ciemniejszych wnętrz. Obie kamery oferują rozdzielczość od Full HD (2 MP dla C201) do 2K (3 MP dla C211), z pełnym polem widzenia 360° w poziomie oraz możliwością śledzenia ruchu, co pozwala na bieżąco monitorować wydarzenia w pomieszczeniu. Zestaw funkcji takich jak dwukierunkowe audio, diody IR do 9 m, rozpoznawanie dźwięków (między innymi płacz dziecka) i wyznaczanie stref prywatności, czynią z Tapo C201 i C211 wszechstronne rozwiązania do monitoringu wnętrz, sprawdzające się zarówno jako kamery bezpieczeństwa, jak i elektroniczne nianie.

Uzupełnieniem oferty są panele solarne Tapo A200 i A201, przeznaczone do kamer zasilanych bateryjnie. Te kompaktowe urządzenia o klasie szczelności IP65 eliminują potrzebę regularnego ładowania, dostarczając energię zaledwie z 30-45 minut światła dziennego. Regulowany uchwyt i 4-metrowy kabel zapewniają optymalny montaż paneli, pozwalając użytkownikom na skuteczny monitoring w najbardziej odległych zakątkach posesji.

Modele kamer zewnętrznych kompatybilnych z panelami solarnymi to Tapo C425, Tapo C420, Tapo C410.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenie: Tapo D235 około 500 zł, Tapo D210 około 370 zł, Tapo C211 około 120 zł, Tapo C201 około 110 zł, Tapo A201 około 75 zł, Tapo A200 około 100 zł. Urządzenia objęto dwuletnią gwarancją.