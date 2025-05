Kup wybraną kartę graficzną INNO3D RTX 50 i odbierz grę DOOM: The Dark Ages

Planowałeś zakup karty graficznej GeForce z serii RTX 50? Najnowsza akcja promocyjna dodatkowo zmotywuje Cię do złożenia zamówienia!

Od 30 kwietnia przy zakupie wybranej karty graficznej INNO3D z serii GeForce RTX 50 można odebrać za darmo grę DOOM: The Dark Ages Premium Edition. W promocji biorą udział układy GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 od INNO3D, a cała akcja trwa do 21 maja. Po nabyciu układu należy już tylko wyczekiwać e-maila z kodem uprawniającym do odbioru gry, który trzeba zrealizować do 20 czerwca 2025 roku.

Obraz zawierający Gra komputerowa, Strategiczna gra wideo, Proces cyfrowego montażu obrazów, Przygodowa gra akcji

DOOM: The Dark Ages to wyczekiwana gra FPS od kultowego studia id Software, w której gracz staje do walki jako superbroń bogów i królów w niewidzianej dotąd wojnie w średniowiecznych klimatach. Produkcja ta stanowi świetny sprawdzian dla kart graficznych GeForce RTX 50, bowiem robi użytek z technologii Path Tracing zapewniającej wysokiej jakości cienie, odbicia i globalne oświetlenie, a także wykorzystuje technikę DLSS 4 gwarantującą wysoką liczbę klatek na sekundę.

Gra DOOM: The Dark Ages w wersji Premium Edition umożliwia rozgrywkę do 2 dni przed premierą, zapewnia dodatek DLC do kampanii dla jednego gracza (jego dostępność zostanie ogłoszona w przyszłości), cyfrowy artbook, ścieżkę dźwiękową, a także Pakiet skórek boskości. Debiut gry DOOM: The Dark Ages został zaplanowany na 15 maja 2025 roku.