Komunijna promocja iiyama. Świetne monitory w obniżonych cenach

W odpowiedzi na rozpoczynający się wraz z początkiem maja sezon komunijny, iiyama uruchomiła specjalną promocję na swoje monitory. Z tej okazji rodzice szukający praktycznego i nowoczesnego prezentu mogą nabyć wybrane modele gamingowe oraz biurowo-biznesowe, które idealnie sprawdzą się do nauki i zabawy po szkole, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

W promocyjnej ofercie iiyama znaleźć można zarówno modele skierowane do graczy, jak i do pracy biurowej, nauki, multimediów i codziennego użytkowania, ponieważ firma przeceniła swoje monitory z serii G-Master i ProLite. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Wystarczy, że w podanym terminie kupicie monitor u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama.



Wśród przecenionych modeli nie brakuje przystępnych cenowo monitorów, jak 24-calowy G-Master G2445HSU-B2 Black Hawk z panelem IPS o odświeżaniu 100 Hz, który kupić można już za 399 zł. W promocji znaleźć można też propozycje skierowane do bardziej wymagających graczy, preferujących znacznie większe wyświetlacze, jak 45-calowy model G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle z ekranem o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli (proporcje ekranu 32:9) i odświeżaniu 165 Hz, który wyceniony został na 2889 zł (przecena aż o 300 zł!). Z kolei biurowy ProLite XUB2792QSU-B6 z 27-calowym panelem IPS 100 Hz kupić można o 100 taniej, już za 889 zł.





To idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt i spełnić marzenia!