Kingston Digital wprowadza na rynek dysk SSD U.2 PCIe 5.0 NVMe do centrów danych

Kingston Digital Europe Co LLP, dział pamięci flash Kingston Technology Company, Inc. – światowego lidera w dziedzinie produktów pamięci i rozwiązań technologicznych – prezentuje najnowszy dysk SSD U.2 PCIe 5.0 NVMe przeznaczony do centrów danych i zastosowań serwerowych, DC3000ME.

Kingston DC3000ME to dysk klasy korporacyjnej w formacie U.2. Wykorzystuje on szybki interfejs PCIe 5.0 NVMe i pamięć 3D eTLC NAND, zachowując jednocześnie wsteczną kompatybilność z urządzeniami PCIe 4.0. Jest to urządzenie do szerokiego zakresu zastosowań serwerowych, takich jak AI, HPC, OLTP, usługi chmurowe i przetwarzanie brzegowe. DC3000ME został tak zaprojektowany, aby spełniać rygorystyczne wymagania QoS, zapewniając spójność operacji wejścia/wyjścia i niskie opóźnienia. Dla najwyższego bezpieczeństwa danych dysk wyposażono w ochronę przeciw utracie zasilania oraz 256-bitowe szyfrowanie AES.

– Dysk DC3000ME został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności na najwyższym poziomie, przewidywalnej wydajności przy losowych operacjach wejścia/wyjścia oraz przewidywalnych opóźnieniach dla szerokiego zakresu obciążeń serwerowych – powiedział Tony Hollingsbee, menedżer ds. dysków SSD w Kingston EMEA. – Jest to kluczowe założenie projektowe, na którym mogą polegać integratorzy systemów, centra danych o dużej skali oraz dostawcy usług chmurowych zarówno przy serwerach NVMe 4, jak i 5 generacji.

DC3000ME jest dostępny w pojemnościach1 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, i obejmuje go pięcioletnia gwarancja, bezpłatne wsparcie techniczne oraz legendarna niezawodność Kingston.

Najważniejsze dane i specyfikacja techniczna DC3000ME

• Wydajność PCIe 5.0 klasy korporacyjnej: zapewnia spójność I/O i niskie opóźnienia przy stałej prędkości do 14 000 MB/s odczytu i 2 800 000 IOPS odczytu2.

• Optymalna pojemność i wydajność: dostępne opcje o dużej pojemności oferują wyjątkową równowagę między spójnym dostarczaniem operacji wejścia/wyjścia i bardzo wysoką wydajnością. Zoptymalizowany do wydajnej obsługi szerokiego zakresu obciążeń serwerowych.

• Wbudowana ochrona przed utratą zasilania (PLP): ochrona klasy korporacyjnej zmniejszająca ryzyko utraty lub uszkodzenia danych w przypadku awarii zasilania, w tym zarządzanie pozapasmowe NVMe-MI 1.2b, kompleksowa ochrona danych, TCG Opal 2.0.

• 256-bitowe szyfrowanie AES: zabezpiecz wrażliwe dane za pomocą 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES i TCG Opal 2.0.

• Format: U.2, 2,5” x 15 mm

• Interfejs: PCIe NVMe Gen5 x4 (wstecznie kompatybilny z Gen4)