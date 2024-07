Dahua poszerza swoje portfolio o monitory z serii P301A

Dahua Technology jest szeroko znana jako producent rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, nadzoru wideo i przetwarzania obrazu. Marka rozwija nowe kategorie produktów i obecnie w jej ofercie znaleźć można również monitory. Do sklepów trafiły trzy nowe modele QHD z serii P301.

Dahua dodała do swojego portfolio następujące monitory: LM24-P301A, LM27-P301A oraz LM32-P301A. Jak można domyślić się po ich oznaczeniach, różnią się one przede wszystkim przekątną. Cechują się kolejno 24-, 27- i 32-calową matrycą IPS o rozdzielczości QHD 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu 75 Hz. Mowa tutaj o biurowych produktach o szerokich zastosowaniach, które mają wyróżniać się również rozsądną ceną.

Jak deklaruje producent, istotną cechą wszystkich trzech monitorów z serii P301 są szerokie kąty widzenia 178° w pionie i w poziomie. Można liczyć również na bardzo wysokie pokrycie barw najpopularniejszych palet (sRGB, NTSC, DCI-P3 czy Adobe RGB), co powinni docenić zwłaszcza graficy. Warto wyróżnić także wysoką jakość paneli. Za sprawą podświetlenia E-LED luminacja ma wynosić nawet do 350 nitów przy stosunkowo niskim zużyciu energii.

Monitory firmy Dahua powinny przypaść też gustu osobom, które wymagają dostępności różnego rodzaju portów. Na pokładzie nie zabrakło popularnych gniazd DisplayPort czy HDMI, a także USB-C umożliwiającego ładowanie podłączonego laptopa z mocą do 65 W. Do pozostałych zalet produktów należy zaliczyć funkcję PIP/PBP pozwalającą na wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń wyjściowych czy ergonomiczną konstrukcję umożliwiającą łatwe dopasowanie nachylenia ekranu.

Monitory Dahua P301A są już dostępne w polskich sklepach w następujących cenach:

● Dahua LM24-P301A - od ok. 700 zł

● Dahua LM27-P301A - od ok. 900 zł

● Dahua LM32-P301A - od ok. 1120 zł