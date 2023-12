Zalman CNPS4X Black — gustowny i cichy cooler dla oszczędnych

Standardowe zestawy chłodzenia dodawane do zestawów z procesorami często mają problem z utrzymywaniem niskich temperatur. Zalman CNPS4X Black ma szansę okazać się dla nich rozsądną alternatywą w niskiej cenie.

CNPS4X Black to niepozorne z wyglądu, aczkolwiek gustownie zaprojektowane chłodzenie oparte na aluminiowym radiatorze, który ma zapewnić precyzyjny i wydajny przepływ powietrza. Produkt został wyposażony w trzy rurki cieplne oraz podstawę typu DTH (Direct Touch Heatpipes), dzięki której można liczyć na wydajne rozpraszanie ciepła.

Cooler pokryty został specjalną czarną powłoką, która wedle zapewnień producenta powinna zagwarantować optymalny transfer ciepła dzięki elektroforezie. Ważnym elementem produktu jest wentylator o średnicy 92 mm, który wyróżnia się prostym designem, a także technologią PWM (Pulse Width Modulation). Warto dodać, że według specyfikacji technicznej rotor może wygenerować hałas do zaledwie 29 dB(A).

Nowe chłodzenie może sprawdzić się szczególnie w niezbyt pojemnych obudowach, a to dlatego, że ma zaledwie 135 mm wysokości. Zalman CNPS4X Black charakteryzuje się kompatybilnością z wieloma płytami głównymi (Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4/AM3). Produkt przeznaczony jest do procesorów z TDP do 150 W.

Model Zalman CNPS4X Black jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 60 zł.