Zalman CNPS13X Black — cichy i gustowny cooler dla wymagających użytkowników

Standardowe zestawy chłodzenia dodawane do procesorów zazwyczaj nie spełniają wymagań graczy i użytkowników wymagających lepszej kultury pracy. Na szczęście porządny, a przy tym elegancki cooler wcale nie musi kosztować fortuny.

Firma Zalman dodała właśnie do swojej oferty chłodzenie CNPS13X Black. Produkt ten wyróżnia się wentylatorem Zalman AF12 z nietypowymi łopatkami w kształcie płetwy rekina, które mają zagwarantować nie tylko wydajną pracę, ale także ogólnie bardzo ciche działanie. W tym rotorze zastosowano łożysko typu Hydro Bearing o wysokiej żywotności oraz specjalne gumowe podkładki redukujące wibracje.



Zalman CNPS13X Black cechuje się prostym designem, a całość zachowana jest w czarnym kolorze. Mimo to użytkownicy mogą dostosować design produktu do własnych preferencji za sprawą gustownego podświetlenia ARGB. Entuzjaści powinni docenić z kolei podstawę typu RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipes), której zadaniem jest zminimalizowanie oporu cieplnego i zmaksymalizowanie wydajności chłodzenia.



Nowe chłodzenie firmy Zalman ma 159 mm wysokości, co oznacza, że może sprawdzić się w wielu popularnych obudowach komputerowych. Warto dodać, że omawiany model charakteryzuje się kompatybilnością z podstawkami Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4. Produkt przeznaczony jest do procesorów z TDP do 230 W. Do zestawu dołączona jest pasta termoprzewodząca Zalman ZM-STC8.



Model Zalman CNPS13X Black jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 170 zł.