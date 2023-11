WESTERN DIGITAL ROZPOCZYNA DOSTAWY DYSKÓW TWARDYCH CMR O POJEMNOŚCI 24 TB I PRZYSPIESZA UPOWSZECHNIANIE SIĘ TECHNOLOGII SMR W DY

Firma uruchamia kolejną fazę rozwoju technologii HDD, oferując klientom z branż Hyperscale, Cloud oraz Enterprise Customers bezkonkurencyjne rozwiązania pozwalające sprostać ich celom z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obniżyć współczynnik TCO.

Wraz z pojawianiem się nowych scenariuszy użytkowania, potrzeb oraz rosnącej liczby urządzeń, dyski HDD klasy enterprise Western Digital pozostają kluczowym elementem pozwalającym projektantom centrów danych tworzyć bardziej wydajną infrastrukturę pod względem kosztów operacyjnych, skalowalności i zrównoważenia. W połączeniu z szybko rosnącą popularnością generatywnej AI oraz pojawianiem się wielu nowych aplikacji bazujących na tej technologii, oznacza to, że zapotrzebowanie na pojemne, zużywające niewiele energii i niezawodne rozwiązania storage będzie wciąż rosło.

Western Digital wykorzystuje liczne innowacyjne technologie - ePMR, OptiNAND, UltraSMR - by zapewnić klientom przewidywalny wzrost pojemności swoich skalowalnych, wysoce niezawodnych produktów. Firma dostarcza już nową, 10-dyskową rodzinę CRM HDD 24 TB do systemów hyperscale, cloud oraz centrów danych klasy enterprise. Rosną również dostawy nowych dysków 28 TB SMR HDD, których testowe egzemplarze były dostarczane od sierpnia – co umacnia firmę na pozycji lidera segmentu SMR (dostawy dysków 26 TB SMR HDD stanowiły w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2024 prawie połowę rozwiązań dostarczonych przez firmę do centrów danych).

Nowa generacja dysków została zbudowana w oparciu o sprawdzoną platformę i innowacje technologiczne stworzone z myślą o klientach data center, którzy stale poszukują rozwiązań o najwyższej pojemności, które pozwolą im osiągnąć najniższy możliwy współczynnik TCO (total cost of ownership). Nowe, pojemne HDD stanowią również znaczący krok w przyszłość w kierunku spełnienia celów firmy związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także pomagają jej klientom zrealizować własne cele w tym zakresie. Dyski 28 i 24 TB są tworzone w 40% (pod względem wagi) z ponownie przetworzonych materiałów i są o 10 % bardziej wydajne energetycznie (per terabajt). Dzięki temu wspierają klientów w osiąganiu ich celów związanych z wydajnością energetyczną.

“Nowe i istniejące punktu końcowe infrastruktury w różnych branżach, połączone urządzenia, cyfrowe platformy, innowacje AI, maszyny autonomiczne i inne rozwiązania generują każdego dnia ogromne ilości danych. Ta nieustająca produkcja danych sprawia, że ostatecznie trafiają one do chmury, która bazuje na naszych stałych innowacjach technologicznych w dziedzinie HDD. Jako strategiczny partner klientów chmurowych i operatorów centrów danych z całego świata, zwiększamy wartość naszej sprawdzonej platformy HDD i innowacji technologicznych, by dostarczyć klientom rozwiązania HDD storage o największej pojemności i wartości TCO” – komentuje Ashley Gorakhpurwalla, EVP and GM, HDD Business Unit, Western Digital.

28 TB Ultrastar DC HC680 SMR HDD

Western Digital jest liderem w zakresie wprowadzania kolejnej wielkiej zmiany w chmurowych centrach danych – za sprawą dysków SMR HDD. Dostępny o pojemności 28 TB, nowy Ultrastar DC HC680 SMR HDD oferuje najwyższą gęstość zapisu dla klientów hyperscale, cloud oraz enterprise. Zaprojektowano go z myślą o zadaniach związanych z sekwencyjnym zapisem danych, w których gęstość zapisu, a także parametry watt/TB oraz $/TB są krytycznie ważne. Te zastosowania to m.in. przechowywanie danych bulk, backup i archiwizacja, wideo monitoring, cloud storage, przechowywanie danych w celu spełniania wymogów regulatorów, big data oraz inne zastosowania, w których dostęp do danych może być nieregularny. Dla rosnącej grupy klientów, którzy zoptymalizowali swoje systemy tak, by wykorzystać atuty technologii SMR, nowe dyski stanowią rozwiązanie pozwalające im uzyskać konkurencyjność na rynku – dzięki zintegrowaniu najbardziej pojemnych HDD na rynku, co pozwala na skalowanie własnych produktów oraz ograniczenie zużycia energii.

24 TB Ultrastar DC HC580 CMR HDD

Ultrastar DC HC580 24TB CMR HDD to kolejny produkt pozwalający dostarczać skalowalne innowacje – wyposażony w udoskonaloną technologię OptiNAND, stanowi kolejny krok w zakresie gęstości danych, co pozwala klientom zwiększyć swoje możliwości storage w ramach tej samej infrastruktury i zużycia energii. HC580 pozwala uzyskać do 612 TB przestrzeni storage per jeden moduł rack (w konfiguracji 4U 102-drive bay). Te dyski są również bardziej wydajne energetycznie, zapewniając współczynnik Watt/TB, mniejszy o 12% w porównaniu z poprzednią wersją (22 TB).

Ultrastar DC HC680 oraz HC580 SAS HDD będą dostępne w pierwszym kwartale 2024.

Hybrydowe platformy storage Ultrastar Data60 oraz Data102

Nowe dyski Ultrastar zostały również zakwalifikowane i zintegrowane z oferowanymi przez firmę hybrydowymi platformami JBOD storage Ultrastar Data60 oraz Data102 JBOD, które są kluczowymi elementami do tworzenia systemów storage następnej generacji (w tym systemów dezagregowanych i SDS). Każda platforma oferowana jest z unikalnymi technologiami IsoVibe oraz ArcticFlow, które zwiększają ich wydajność i niezawodność. Platformy Ultrastar Data60 oraz Data102 z nowymi dyskami będą dostępne w przyszłym miesiącu.

WD Gold 24 TB CMR HDD

Western Digital rozpoczął też już dostawy dysków 24TB WD Gold CMR SATA HDD. Urządzenia te zaprojektowano dla integratorów systemowych oraz resellerów, którzy obsługują klientów korporacyjnych oraz SMB i potrzebują niezawodnego rozwiązania storage dla zastosowań związanych z big data i systemów korporacyjnych (o niezawodności wyższej niż tradycyjne, konsumenckie HDD). Bazując na innowacjach stworzonych dla platformy Ultrastar, dysk WD Gold 24TB HDD zapewnia średni czas MTFB na poziomie 2,5 miliona godzin (prognozowany), jest wyposażony w technologię ochrony przed wibracjami i został zaprojektowany z myślą o obciążeniach na poziomie 550 TB rocznie. Dysk oferowany jest z 5-letnią ograniczoną gwarancją.