Western Digital prezentuje dysk SSD dla producentów OEM

Cyfrowy świat wciąż się rozwija, a w związku z tym zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, będącą podstawą wszelkich nowych technologii, wciąż rośnie. To właśnie z myślą o zaspokojeniu stale rosnącego zapotrzebowania na najwyższą wydajność, niezawodność oraz pojemność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnych cen, powstał nowy dysk SSD Western Digital - PC SN5000S NVMe, zapewniający wydajność QLC (quad-level cell) następnej generacji, który stanowi rozwiązanie PCIe Gen4x4 dla producentów komputerów OEM. Został on opracowany z myślą o sprostaniu najbardziej wymagających zadań obliczeniowych.

Według danych IDC*, do 2026 roku technologia QLC NAND wykorzystywana będzie w ponad połowie klienckich SSD. Zapotrzebowanie na niezawodne rozwiązanie z tej kategorii, oferowane przez zaufaną, docenianą markę premium, stało się ogromne – a QLC NAND to jedna z najnowszych technologii, która ma zapewnić dostępność pojemnych i przystępnych cenowo dysków SSD. Za sprawą nowego Western Digital PC SN5000S NVMe SSD firma Western Digital wykorzystuje swoją unikalną pozycję i doświadczenie, by zaoferować rozwiązanie, które rzuca wyzwanie temu, co jeszcze do niedawna było niemożliwe. Nowy produkt podnosi poprzeczkę technologii QLC, zapewniając wyższą wydajność, trwałość oraz niezawodność.

Western Digital PC SN5000S NVMe SSD to efektywny kosztowo nośnik QLC PCIe Gen4 SSD DRAM-less dla notebooków i komputerów typu desktop, zapewniający ich producentom:

• Wzrost prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu danych o odpowiednio 17% i 16%, w porównaniu z poprzednią generacją **

• Wzrost prędkości losowego odczytu i zapisu danych o odpowiednio 15% i 13%, w porównaniu z poprzednią generacją **

• Szybsze prędkości I/O oraz ograniczenie opóźnień zapisu/odczytu, w porównaniu z poprzednią generacją TLC, co poprawia komfort pracy w wymagających operacjach, takich jak ładowanie, kopiowanie czy uruchamianie.

• Autorski kontroler oraz firmware Western Digital, zapewniające w pełni zoptymalizowane rozwiązanie, pozwalające szybciej wprowadzić produkty na rynek i zapewnić najwyższą jakość.

• Zwiększoną o 20% wydajność energetyczną urządzeń podczas pracy w porównaniu z poprzednią generacją**, dzięki zaawansowanemu zarządzaniu energią.

• Dedykowaną partycję boot, z opcją obsługi TCG OPAL 2.02 oraz ATA security z RSA-3K i SHA-384, w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.