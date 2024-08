TP-Link wprowadza do oferty nowe routery VPN z serii Omada – ER7412-M2 oraz ER7406

TP-Link rozszerza swoją ofertę routerów VPN z serii Omada, wprowadzając na rynek modele ER7412-M2 oraz ER7406, które idealnie wpisują się w potrzeby zarówno małych, jak i średnich firm, stawiających na nowoczesne, a równocześnie bezpieczne rozwiązania sieciowe. W czasach, gdy bezpieczeństwo cyfrowe staje się priorytetem, nowe routery zapewniają nie tylko solidną ochronę, ale również łatwe zarządzanie i niskie koszty utrzymania sieci.

Router ER7412-M2 wyposażony jest w dwa porty 2,5G RJ45 WAN/LAN, dwa gigabitowe sloty SFP WAN/LAN oraz osiem gigabitowych portów RJ45 WAN/LAN. Dodatkowo oferuje port konsolowy RJ45 oraz port USB 3.0. Ten ostatni obsługuje pamięć masową USB oraz łącze zapasowe LTE za pomocą modemu USB LTE, oferując niezawodną łączność zapasową, która jest nieoceniona w przypadku awarii głównego łącza internetowego.

Drugi z prezentowanych modeli, router ER7406, wyposażony został w zestaw wszechstronnych portów, które umożliwiają bezproblemową integrację z różnorodnymi środowiskami sieciowymi. Router posiada gigabitowy port SFP WAN/LAN, gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty WAN/LAN, co zapewnia elastyczność w konfiguracji sieci. Dodatkowo, port USB 3.0 umożliwia podłączenie pamięci masowej USB lub modemu LTE.

Oba modele routerów wspierają szeroki zakres technologii VPN, takich jak SSL, IPSec, GRE, WireGuard, PPTP, L2TP oraz OpenVPN. Routery zapewniają wyjątkowy poziom bezpieczeństwa dzięki obsłudze do 150 połączeń LAN-to-LAN IPsec, do 121 połączeń OpenVPN, oraz do 150 połączeń L2TP i PPTP w modelu ER7412-M2, a także do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec i do 55 połączeń OpenVPN w modelu ER7406. Dodatkowo, technologie takie jak ochrona przed atakami DoS, filtrowanie IP/MAC/URL, DPI oraz IPS/IDS, gwarantują, że używana sieć będzie odporna na różnego rodzaju zagrożenia. Nowe propozycje od TP-Link to doskonałe rozwiązanie dla małych oraz średnich firm, które potrzebują stabilnego i szybkiego połączenia, przy jednoczesnym dbaniu o optymalne działanie sieci, a także minimalizację zakłóceń.

Jedną z kluczowych zalet nowych routerów z serii Omada jest ich kompatybilność z platformą Omada SDN, która umożliwia łatwe integrowanie działań wszystkich urządzeń sieciowych (routerów, switchy i punktów dostępowych). Dodatkowo dzięki intuicyjnemu centralnemu zarządzaniu pozwala w kompleksowy sposób sterować całą infrastrukturą WiFi i LAN, nawet jeśli jest ona rozproszona pomiędzy oddziałami. W ten sposób użytkownik może cieszyć się dużą elastycznością zarządzania, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością. Dla użytkowników, którzy preferują mobilne rozwiązania, dostępna jest także aplikacja Omada, umożliwiająca podgląd ustawień i zarządzanie siecią na smartfonie.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach: ER7412-M2 ok. 1000 zł i ER7406 ok. 800 zł. Routery objęto pięcioletnią gwarancją.