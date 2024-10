TP-Link TL-WR1502X: miniaturowy router WiFi 6, który zabierzesz ze sobą wszędzie

TP-Link przedstawia nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się szybkim i niezawodnym Internetem, niezależnie od miejsca pobytu. TL-WR1502X to urządzenie łączące w sobie przenośną i kompaktową konstrukcję oraz standard WiFi 6, który zapewnia płynne i efektywne działanie sieci.

TL-WR1502X pracuje w standardzie WiFi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 1500 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. TL-WR1502X wyposażono również w gigabitowy port WAN oraz gigabitowy port LAN, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych, które wymagają dużej przepustowości, jak np. konsole do gier, telewizory smart czy serwery NAS.

Dzięki kompaktowym wymiarom (104 × 90 × 28 mm) i solidnie wykonanej obudowie, urządzenie sprawdzi się zarówno w domu, podczas dłuższych wyjazdów, jak i w trakcie codziennej pracy poza biurem z wykorzystaniem modemu 3G/4G. Zasilanie nie stanowi problemu – router wyposażony został w port USB-C, dzięki czemu energii dostarczyć mu można przy użyciu ładowarki telefonicznej, powerbanka lub łącząc go z komputerem.

Wielofunkcyjny port USB 2.0 pozwala na podłączenie do routera zewnętrznego urządzenia magazynującego i udostępnianie znajdujących się na nim plików innym urządzeniom w sieci.

Urządzenie oferuje różne formy łączności z siecią. Domyślnie działa w trybie routera, który umożliwia utworzenie sieci bezprzewodowej po przyłączeniu kabla Ethernet lub z wykorzystaniem modemu 3G/4G. W trybie Hotspot urządzenie pozwala na stworzenie sieci bezprzewodowej przez połączenie z zewnętrznym punktem dostępu. Jeśli zasięg sieci jest niewystarczający, można rozszerzyć go i wzmocnić siłę sygnału korzystając z trybu wzmacniacza sieci. Tryb klienta okaże się pomocny, gdy chcemy podłączyć do sieci bezprzewodowej urządzenie przewodowe, takie jak komputer czy konsola. Jeśli zależy nam na udostępnieniu sieci bezprzewodowej wszystkim urządzeniom znajdującym się w pobliżu, zrobimy to w prosty sposób w trybie punktu dostępowego (AP).

Konfiguracja routera to kwestia zaledwie kilku minut. Wystarczy pobrać aplikację Tether. Dzięki niej, z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS, zyskujesz dostęp do ustawień sieci, kontroli rodzicielskiej oraz kontroli dostępu. Aplikacja Tether umożliwia także aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, zapewniając najwyższą wydajność i bezpieczeństwo routera. TL-WR1502X to idealny wybór dla tych, którzy pragną mieć dostęp do niezawodnego Internetu gdziekolwiek się znajdują bez żadnych wyrzeczeń.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 250 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancją.