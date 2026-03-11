Sandisk prezentuje now? mark? dysk?w SSD ? SANDISK Optimus

Podczas targów CES 2026, firma Sandisk og?osi?a wprowadzenie marki SANDISK Optimus jako nowej nazwy dla swojej cenionej linii wewn?trznych dysków SSD przeznaczonych dla graczy, twórców oraz profesjonalistów. Nowe nazewnictwo podkre?la koncentracj? na wysokiej wydajno?ci, in?ynierskiej precyzji oraz wieloletnie zaufanie do technologii pami?ci flash. Rozbudowane portfolio wewn?trznych no?ników danych SANDISK Optimus obejmuje trzy linie produktowe: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX oraz SANDISK Optimus GX PRO.

Wraz z efektownym, nowym designem opakowa? i samych produktów, inspirowanym innowacyjno?ci? firmy oraz jej ikonicznym brandingiem, wprowadzenie marki SANDISK Optimus otwiera przestrze? do dalszego rozwoju oferty, lepiej odpowiadaj?cej na potrzeby graczy, twórców i profesjonalistów. Nowy j?zyk wizualny nawi?zuje do dziedzictwa marki oraz konsekwentnego d??enia do dostarczania innowacji, które realnie odpowiadaj? na potrzeby u?ytkowników. Cho? ogólny wygl?d i charakter marki SANDISK Optimus jest wyra?nie nowy, portfolio produktów kontynuuje wieloletni? reputacj? Sandisk w zakresie jako?ci i niezawodno?ci – cech, które ukszta?towa?y bogate dziedzictwo innowacji w obszarze pami?ci flash.

„Marka SANDISK Optimus na nowo definiuje poj?cie wydajno?ci z perspektywy potrzeb konsumentów. Nasze produkty obejmuj? wiele segmentów rynku, a ta zmiana sprawia, ?e konsumenci mog? jeszcze ?atwiej znale?? rozwi?zanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.” – powiedzia?a Heidi Arkinstall, VP Global Consumer Brand and Digital Marketing w Sandisk.

Aby zapewni? klientom bardziej intuicyjny sposób rozumienia poziomów wydajno?ci i u?atwi? poruszanie si? po ofercie, portfolio SANDISK Optimus zosta?o podzielone na segmenty, które u?atwiaj? wybór odpowiedniego produktu:

• Linia SANDISK Optimus – zaprojektowana jako punkt odniesienia dla codziennej wydajno?ci NVMe SSD; stworzona z my?l? o twórcach tre?ci oczekuj?cych szybszej i bardziej p?ynnej pracy komputera. Dyski te oferuj? optymaln? równowag? mi?dzy szybko?ci? a przyst?pn? cen?. Wcze?niej dost?pne pod mark? WD Blue, w tym WD Blue SN5100 NVMe SSD.

• Linia SANDISK Optimus GX – stworzona z my?l? o graczach, dla u?ytkowników oczekuj?cych b?yskawicznych czasów ?adowania, wi?kszej pojemno?ci i wysokiej efektywno?ci energetycznej. Wcze?niej dost?pne pod mark? WD_BLACK, w tym WD_BLACK SN7100 NVMe SSD.

• Linia SANDISK Optimus GX PRO – flagowa seria w portfolio marki SANDISK Optimus, reprezentuj?ca najwy?szy poziom wydajno?ci. Dyski te zosta?y zaprojektowane z my?l? o deweloperach, profesjonalistach i graczach d???cych do bezkompromisowej mocy obliczeniowej – idealne do komputerów AI PC, stacji roboczych oraz wysokiej klasy konfiguracji gamingowych. SANDISK Optimus GX PRO ??czy najnowocze?niejsze technologie pami?ci masowej z wi?ksz? pojemno?ci?. Wcze?niej dost?pne pod mark? WD_BLACK, w tym WD_BLACK SN8100 NVMe SSD.

„Miliony u?ytkowników na ca?ym ?wiecie znaj? nasze produkty i ufaj? naszym dyskom wewn?trznym, a nowy branding SANDISK Optimus doskonale oddaje si?? naszego portfolio” – powiedzia? Anil Moolchandani, VP Product Management Client w Sandisk. „Ta rodzina wewn?trznych dysków SSD zosta?a zaprojektowana tak, aby sprosta? wymaganiom nowoczesnych workflow deweloperskich oraz zaawansowanych ?rodowisk gamingowych – zarówno dla profesjonalistów, graczy, jak i wymagaj?cych u?ytkowników.”

Proces przej?cia z marek WD_BLACK i WD Blue na now? to?samo?? SANDISK Optimus rozpoczyna si? wraz z dzisiejszym og?oszeniem. Produkty z nowym brandingiem maj? trafi? do wybranych sprzedawców na ca?ym ?wiecie w pierwszej po?owie 2026 roku – zarówno w sprzeda?y, jak i w przedsprzeda?y. Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie SandiskOptimus.com oraz w mediach spo?eczno?ciowych marki SANDISK Optimus na Instagramie i Facebooku.