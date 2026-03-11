Mercusys MC510 - zewn?trzna kamera Wi-Fi gotowa na ka?d? pogod?

Marka Mercusys wprowadza do oferty obrotow? kamer? Wi-Fi Mercusys MC510 – zewn?trzne rozwi?zanie dla u?ytkowników, którzy szukaj? ?atwego w instalacji i obs?udze sposobu na zwi?kszenie bezpiecze?stwa wokó? domu. Urz?dzenie wyró?nia si? bardzo atrakcyjn? cen?, dzi?ki czemu monitoring staje si? dost?pny tak?e dla osób, które dot?d odk?ada?y zakup tego typu sprz?tu.

Kamera Mercusys MC510 rejestruje obraz w rozdzielczo?ci 2K 3MP (2304 × 1296), co przek?ada si? na wyra?ny, szczegó?owy podgl?d monitorowanej przestrzeni - od wej?cia do domu po taras czy ogród. Tryb kolorowego widzenia nocnego pozwala zachowa? wysoki poziom szczegó?owo?ci tak?e po zmroku, znacz?co zwi?kszaj?c u?yteczno?? nagra?.

Jedn? z kluczowych cech modelu Mercusys MC510 jest mo?liwo?? obrotu w pe?nym zakresie 360° w poziomie oraz pochylenia w pionie w zakresie 90°. Takie rozwi?zanie pozwala obj?? zasi?giem kamery du?y obszar. Obudowa spe?niaj?ca norm? odporno?ci IP65 sprawia, ?e kamera radzi sobie z deszczem, wiatrem czy zmiennymi temperaturami, dzi?ki czemu mo?e by? montowana na zewn?trz budynku i stabilnie pracowa? przez ca?y rok.

Model Mercusys MC510 wyposa?ono w funkcje ?ledzenia ruchu oraz powiadomienia informuj?ce o wykrytej aktywno?ci, co u?atwia szybkie wychwycenie niepo??danych zdarze?. Kamera potrafi wykrywa? osoby oraz ruch, a tak?e obs?uguje definiowane przez u?ytkownika strefy aktywno?ci - mo?na wi?c skupi? si? na monitorowaniu wybranych fragmentów otoczenia, na przyk?ad furtki, podjazdu czy bramy gara?owej. Wbudowany alarm d?wi?kowy i ?wietlny mo?e w skuteczny sposób odstraszy? potencjalnego intruza.

Mikrofon i g?o?nik w Mercusys MC510 umo?liwiaj? nie tylko rejestrowanie d?wi?ku, lecz tak?e dwukierunkow? komunikacj?, np. krótk? rozmow? z domownikami znajduj?cymi si? w zasi?gu kamery. Nagrania mog? by? zapisywane na kartach microSD o pojemno?ci do 512 GB. Alternatyw? jest odp?atna chmura Mercusys Camera Care, w ramach której dodatkowo wysy?ane s? powiadomienia z migawkami. Dedykowana chmura zapewnia tak?e szyfrowan? ochron?, umo?liwia tworzenie kopii zapasowych danych i zapewnia 30-dniow? histori? klipów wideo.

Szybka konfiguracja oraz proste, wygodne zarz?dzanie przez aplikacj? Mercusys u?atwiaj? pierwsze uruchomienie i codzienn? obs?ug? - od podgl?du na ?ywo po przegl?danie nagra? i zmian? ustawie?. Urz?dzenie wspó?pracuje z Asystentem Google, Amazon Alexa i Samsung SmartThings, dzi?ki czemu mo?e zosta? zintegrowane z istniej?cymi rozwi?zaniami inteligentnego domu, wspieraj?c budow? spójnego systemu automatyki. Model obj?ty jest 2-letni? gwarancj? producenta.

Kamera Mercusys MC510 dost?pna jest ju? w sprzeda?y w cenie oko?o 140 z?.