Do pracy i do grania ? dwa uniwersalne monitory Quad HD od AOC

Marka AOC rozszerza ofert? monitorów z linii B3 o modele Q24B36X oraz Q27B36X. S? to atrakcyjnie wycenione monitory z matrycami typu IPS o rozdzielczo?ci 2560 x 1440 px i od?wie?aniu 144 Hz. Panel pierwszego z nich ma przek?tn? 23,8 cala, a drugiego 27 cali. Nowe modele sprawdz? si? jako uniwersalne wy?wietlacze domowe.



Wysokie zag?szczenie pikseli

Model AOC Q24B36X przy przek?tnej 23,8 cala i rozdzielczo?ci Quad HD odznacza si? wysokim zag?szczeniem pikseli wynosz?cym 123,4 PPI (Pixels Per Inch). Dzi?ki temu wy?wietlane przez niego tre?ci – zarówno biurowe, jak i rozrywkowe – s? du?o ostrzejsze ni? w modelach o tej przek?tnej, ale dzia?aj?cych z klasyczn? rozdzielczo?ci? Full HD, w których wspó?czynnik PPI jest na poziomie 92,6. Wysoka rozdzielczo?? oznacza te? wi?ksz? przestrze? do pracy.

U?ytkownicy preferuj?cy wi?ksze ekrany mog? wybra? model Q27B36X. Przy przek?tnej 27 cali i takiej samej rozdzielczo?ci jak u mniejszego brata, jego wspó?czynnik PPI wynosi 108,8 PPI. Dla porównania PPI 27-calowego modelu o rozdzielczo?ci 1920 x 1080 px to 81,6.

Oba prezentowane monitory zosta?y oparte na matrycach typu IPS, które wy?wietlaj? naturalne kolory oraz gwarantuj? szerokie k?ty widzenia. Ich pokrycie palety sRGB przewy?sza 100%, a jasno?? to 300 nitów. Kontrast mniejszego modelu to 1300:1, a wi?kszego 1500:1.

Wsparcie Adaptive-Sync

Q24B36X oraz Q27B36X wspieraj? technologi? Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu. Ponadto czas reakcji ich paneli wynosi 0,5 ms MPRT przy od?wie?aniu 144 Hz. Do obs?ugiwanych rozwi?za? nale?? równie? Low Blue Light i Flicker Free. Pierwsze z nich minimalizuje ekspozycj? u?ytkownika na potencjalnie niekorzystne ?wiat?o niebieskie, a drugie zapobiega migotaniu ekranu.

Monitory wyposa?ono w z??cza HDMI i DisplayPort oraz wyj?cie s?uchawkowe mini-jack. U?ytkownik mo?e odchyli? ekran w zakresie od -5 do 21 stopni b?d? skorzysta? z monta?u VESA w standardzie 100 x 100.

Cena i dost?pno??

Oba nowe monitory dzisiaj wchodz? do sprzeda?y. AOC Q24B36X w sugerowanej cenie detalicznej 542 PLN, a AOC Q27B36X w cenie 626 PLN.