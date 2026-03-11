Sandisk prezentuje now? generacj? przeno?nych dysk?w SSD

Sandisk zaprezentowa? now? generacj? swojego portfolio przeno?nych dysków SSD. S? to produkty zaprojektowane z my?l? o coraz wi?kszych plikach, tre?ciach generowanych przez AI oraz rosn?cych wymaganiach cyfrowych workflow – zarówno domowych u?ytkowników, jak i twórców czy profesjonalistów. Nowe portfolio obejmuje modele SANDISK Portable SSD, SANDISK Extreme Portable SSD oraz SANDISK Extreme PRO Portable SSD i oferuje niemal dwukrotnie wy?sz? pr?dko?? wzgl?dem poprzedniej generacji oraz zwi?kszon? odporno??. Model SANDISK Extreme Portable SSD jest ju? dost?pny, a pozosta?e produkty trafi? do sprzeda?y w dalszej cz??ci roku.

„Niezale?nie od tego, czy u?ytkownicy pracuj? w domu, w biurze czy w podró?y, nowa generacja przeno?nych SSD odpowiada na ich rosn?ce potrzeby w zakresie przechowywania danych” – powiedzia?a Heidi Arkinstall, Vice President of Consumer Marketing w Sandisk. „Od codziennych u?ytkowników, przez kreatywnych entuzjastów, po profesjonalistów produkcyjnych – portfolio przeno?nych SSD ??czy wydajno??, mobilno?? i wytrzyma?o??, oferuj?c pami?? masow?, na której mo?na polega?.”

Nowe portfolio dysków SSD Sandisk zosta?o zaprojektowane z my?l? o rosn?cej ilo?ci tre?ci generowanych przez AI oraz zró?nicowanych scenariuszach u?ytkowania – od codziennych kopii zapasowych, przez kreatywne projekty, po profesjonalne produkcje.

• SANDISK Extreme PRO Portable SSD – zaprojektowany z my?l? o profesjonalnych fotografach, filmowcach i projektantach. Wspiera wymagaj?ce, wielostrumieniowe workflow, w tym edycj? w czasie rzeczywistym oraz prac? z materia?ami wysokiej rozdzielczo?ci. Oferuje transfer danych do 4 000 MB/s, umo?liwiaj?c przeniesienie do 10 minut materia?u wideo 12K w niespe?na minut?. Dost?pne pojemno?ci: 2 TB-4 TB; planowana wersja 8 TB.

• SANDISK Extreme Portable SSD – przeznaczony dla entuzjastów fotografii i wideo oraz profesjonalistów pracuj?cych z wi?kszymi plikami. Oferuje pr?dko?ci odczytu do 2 000 MB/s i umo?liwia transfer nawet 1 000 zdj?? w wysokiej rozdzielczo?ci w czasie krótszym ni? 60 sekund. Sprawdzi si? w zarz?dzaniu projektami kreatywnymi i szybkim przenoszeniu danych mi?dzy urz?dzeniami. Dost?pne pojemno?ci: 1 TB-4 TB; planowana wersja 500 GB.

• SANDISK Portable SSD – przeznaczony dla studentów, pracowników biurowych oraz u?ytkowników archiwizuj?cych domowe zbiory. Oferuje niezawodne i mobilne przechowywanie codziennych tre?ci cyfrowych – kopii zapasowych, zdj??, wideo i dokumentów. Zapewnia pr?dko?ci odczytu do 1 000 MB/s w kompaktowej, ?atwej do przenoszenia obudowie. Dost?pne pojemno?ci: 1 TB-2 TB; planowana wersja 500 GB.

„Wraz ze wzrostem rozdzielczo?ci zdj?? i materia?ów wideo oraz popularyzacj? tre?ci generowanych przez AI u?ytkownicy na ka?dym poziomie zarz?dzaj? coraz wi?ksz? ilo?ci? danych na coraz wi?kszej liczbie urz?dze?” – powiedzia?a Susan Park, Vice President of Consumer Products w Sandisk. „Dzi?ki niemal dwukrotnie wy?szej pr?dko?ci i kompaktowej konstrukcji mieszcz?cej si? w kieszeni, nowe przeno?ne SSD pozwalaj? b?yskawicznie przenosi? du?e pliki, wspieraj?c twórczo?? bez przestojów.”

Ka?dy z nowych modeli zosta? zaprojektowany z my?l? o mobilnym u?ytkowaniu i zwi?kszonej odporno?ci. SANDISK Portable SSD oferuje ochron? przy upadku z wysoko?ci do 2 metrów. Modele SANDISK Extreme oraz SANDISK Extreme PRO Portable SSD s? odporne na upadki z wysoko?ci do 3 metrów, a dzi?ki klasie szczelno?ci IP65 zapewniaj? równie? ochron? przed zachlapaniami i ograniczonym kontaktem z py?em. Dodatkowo wersje Extreme i Extreme PRO wyposa?ono w zabezpieczenie has?em z 256-bitowym sprz?towym szyfrowaniem AES.

SANDISK Extreme Portable SSD jest ju? dost?pny w globalnej sprzeda?y. Sugerowana cena detaliczna zaczyna si? od 1 030 PLN za wersj? 1 TB, a w ofercie znajduj? si? tak?e warianty 2 TB oraz 4 TB. Wersja o pojemno?ci 500 GB trafi do sprzeda?y w drugiej po?owie 2026 roku. Produkt obj?ty jest pi?cioletni? ograniczon? gwarancj?.

W drugiej po?owie 2026 roku dost?pne b?d? równie?: SANDISK Extreme PRO Portable SSD w pojemno?ciach 2 TB, 4 TB i 8 TB – z pi?cioletni? ograniczon? gwarancj? – oraz SANDISK Portable SSD w wersjach 500 GB, 1 TB i 2 TB – z trzyletni? ograniczon? gwarancj? – a tak?e SANDISK Extreme Portable SSD w pojemno?ci 500GB – z pi?cioletni? ograniczon? gwarancj?.

Wi?cej informacji o nowym portfolio dysków SSD SANDISK Portable znajdziesz na naszej stronie.