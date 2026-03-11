Philips Hue rewolucjonizuje projektowanie o?wietlenia dzi?ki funkcji Hue SpatialAware, kt?ra rozpoznaje Twoj? przestrze?

Firma Signify, notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, ?wiatowy lider w dziedzinie o?wietlenia, zmieni sposób, w jaki u?ytkownicy Philips Hue do?wiadczaj? scen ?wietlnych dzi?ki prze?omowej nowej funkcji: Hue SpatialAwareTM. Nowa funkcja analizuje uk?ad pomieszczenia i rozmieszczenie ?wiate? Philips Hue, aby stworzy? najlepsze mo?liwe wra?enia ?wietlne w danej przestrzeni.

To jak posiadanie osobistego projektanta o?wietlenia w kieszeni — dzi?ki Hue SpatialAware™ mo?esz odkrywa? sceny ?wietlne w zupe?nie nowy sposób.

Do?wiadczaj scen ?wietlnych jak nigdy dot?d

Sceny Hue SpatialAware™ pozwalaj? wprowadzi? natur? do Twojego domu, odtwarzaj?c naturalne warunki o?wietleniowe z zachwycaj?cym realizmem dzi?ki zrozumieniu po?o?enia ka?dego ?ród?a ?wiat?a. To do?wiadczenie jest nie tylko bardziej porywaj?ce i dynamiczne, ale tak?e wnosi nowy wymiar do ?wiata inteligentnego domu.

Obecnie, podczas korzystania z gotowych scen z Galerii w aplikacji Philips Hue, kolory s? przypisywane do lamp w pokoju bez uwzgl?dniania ich wzajemnego po?o?enia. Dzi?ki scenom Hue SpatialAware™ konfiguracja Philips Hue wygl?da tak, jakby zosta?a b?yskawicznie przygotowana przez profesjonalnego projektanta o?wietlenia: kolory s? inteligentnie rozprowadzane po wszystkich ?wiat?ach w pokoju, aby stworzy? jak najbardziej naturalny efekt.

„Ta funkcja stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie inteligentnego projektowania o?wietlenia domowego, wykraczaj?c poza efekty stosowane w poszczególnych produktach i dostosowuj?c o?wietlenie do osobistej przestrzeni u?ytkownika. Wszystkie sceny ?wietlne Philips Hue s? zaprojektowane z my?l? o przestrzeniach, w których przebywaj? ludzie — a ta nowa funkcja zapewnia jeszcze bardziej spójne do?wiadczenie, przemieniaj?c inteligentny dom w prawdziwie m?dry dom.” mówi John Smith, Business Leader Philips Hue w Signify

Wystarczy zeskanowa? pomieszczenie i gotowe!

Nowa funkcja jest dost?pna dla u?ytkowników Bridge Pro i jest niezwykle ?atwa w u?yciu dzi?ki aplikacji Hue, która przeprowadza u?ytkownika przez ca?y proces krok po kroku. Dzi?ki najnowszym technologiom rozszerzonej rzeczywisto?ci (AR), kamera w smartfonie lub tablecie skanuje pomieszczenie, aby okre?li? po?o?enie ka?dego ?ród?a ?wiat?a, a algorytm dba o to, aby scena ?wietlna by?a pi?knie rozmieszczona w ca?ym pomieszczeniu.

Po zako?czeniu konfiguracji mo?esz w dowolnym momencie ?atwo doda? kolejne ?wiat?a do swojego pomieszczenia, a model przestrzenny pomieszczenia zostanie automatycznie zaktualizowany po zeskanowaniu odpowiedniej cz??ci pomieszczenia, dzi?ki czemu sceny ?wietlne b?d? uwzgl?dnia? ich pozycje.

Nowy wymiar Galerii scen Hue

Hue SpatialAware™ jest kompatybilny z oko?o po?ow? od?wie?onych scen ?wietlnych dost?pnych

w Galerii scen Hue. Zosta? zaprojektowany przede wszystkim w celu maksymalnego wykorzystania scen inspirowanych natur?, takich jak Mg?a nad jeziorem, Górska bryza, Zachód s?o?ca na sawannie i Spokojne jezioro.

W pomieszczeniu wykorzystuj?cym SpatialAware, sceny ?wietlne s? znacznie bardziej realistyczne. Na przyk?ad w przypadku sceny zachodu s?o?ca, lampy po jednej stronie pokoju b?d? emitowa? ciep?e, ?ó?te tony na?laduj?ce zachodz?ce s?o?ce, podczas gdy lampy sufitowe po przeciwnej stronie pokoju przybior? ciemniejsze odcienie.

Po wprowadzeniu funkcji Hue SpatialAwareTM b?dzie ona dost?pna dla u?ytkowników odwiedzaj?cych Galeri? scen Hue, umo?liwiaj?c zastosowanie zoptymalizowanej sceny ?wietlnej SpatialAware lub w razie potrzeby, powrót do obecnego trybu.