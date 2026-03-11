Mercusys wprowadza routery 4G LTE do r??nych scenariuszy ? zewn?trzny MB118-4G i kompaktowy MB113-4G

Dost?p do stabilnego Internetu nie zawsze wymaga instalacji ??cza kablowego. Coraz cz??ciej liczy si? elastyczno?? oraz mo?liwo?? szybkiego uruchomienia po??czenia w miejscu, w którym akurat go potrzebujemy. Odpowiedzi? na takie potrzeby s? nowe routery 4G LTE marki Mercusys – MB118-4G przeznaczony do monta?u zewn?trznego oraz kompaktowy router podró?ny MB113-4G, umo?liwiaj?ce szybkie udost?pnienie Internetu wielu urz?dzeniom jednocze?nie.

MB118-4G to zewn?trzny router 4G LTE, zaprojektowany z my?l? o lokalizacjach, w których sygna? sieci komórkowej wewn?trz budynków jest s?aby lub niestabilny. Instalacja urz?dzenia na zewn?trz pozwala uzyska? lepszy odbiór sygna?u LTE i zapewni? stabilny dost?p do Internetu w domu, biurze, domku letniskowym czy niewielkim obiekcie us?ugowym. Urz?dzenie obs?uguje pr?dko?ci pobierania do 150 Mb/s oraz wysy?ania do 50 Mb/s, a sie? Wi-Fi osi?ga do 300 Mb/s w pa?mie 2,4 GHz, co pozwala na komfortowe korzystanie z Internetu. Mo?liwo?? jednoczesnego udost?pnienia po??czenia nawet 32 urz?dzeniom sprawia, ?e router sprawdzi si? w wielu scenariuszach u?ytkowania.

Konstrukcja zosta?a przystosowana do pracy w wymagaj?cych warunkach - klasa szczelno?ci IP65, ochrona odgromowa ±6 kV oraz zabezpieczenie przed wy?adowaniami elektrostatycznymi ±15 kV zwi?kszaj? niezawodno?? dzia?ania na zewn?trz. Elastyczne opcje monta?u na s?upie, ?cianie lub oknie u?atwiaj? dopasowanie instalacji do konkretnej przestrzeni, a wymienne zewn?trzne anteny LTE pozwalaj? w razie potrzeby zwi?kszy? zasi?g. Zasilanie w standardzie 802.3af/802.3at PoE lub pasywne PoE upraszcza instalacj?, a zarz?dzanie przez aplikacj? Mercusys umo?liwia wygodn? konfiguracj? i kontrol? sieci z poziomu smartfona.

MB113-4G to kompaktowy router 4G LTE przeznaczony do podró?y oraz pracy poza domem. Dzi?ki niewielkim rozmiarom mo?na go ?atwo zabra? ze sob?, a zasilanie przez port USB-C pozwala korzysta? z Internetu m.in. z powerbankiem, laptopem lub standardow? ?adowark?. Kompaktowa konstrukcja ze sk?adanymi antenami sprawia, ?e router ?atwo zabra? w podró? lub do pracy. Urz?dzenie oferuje pr?dko?ci pobierania do 150 Mb/s oraz wysy?ania do 50 Mb/s w sieci 4G LTE, i sie? Wi-Fi zapewnia pr?dko?ci do 300 Mb/s w pa?mie Wi-Fi 2,4 GHz, umo?liwiaj?c jednoczesne po??czenie nawet 32 urz?dze?.

Router wyposa?ono w dwa porty Ethernet 10/100 Mb/s, z których jeden mo?e pracowa? w trybie WAN/LAN. Dzi?ki temu urz?dzenie mo?e dzia?a? nie tylko jako router LTE, ale równie? jako klasyczny router Wi-Fi po pod??czeniu kablowego ??cza internetowego — np. w domu, biurze czy pokoju hotelowym. Porty LAN pozwalaj? tak?e pod??czy? przewodowo urz?dzenia niewyposa?one w kart? Wi-Fi, takie jak komputery stacjonarne, konsole czy telewizory.

Port USB-C pozwala zasila? router z powerbanka lub standardowej ?adowarki, co zwi?ksza jego mobilno??, a funkcja Plug & Play umo?liwia rozpocz?cie korzystania z Internetu niemal natychmiast po w?o?eniu karty SIM. Model obs?uguje równie? VPN w trybie Dual-Mode - tryb klienta pozwala szyfrowa? ca?? sie? domow?, natomiast tryb serwera umo?liwia zdalny dost?p do urz?dze? znajduj?cych si? w domu. Obs?uga przez intuicyjn? aplikacj? Mercusys dost?pn? w j?zyku polskim upraszcza zarz?dzanie sieci?.

Router MB113-4G jest ju? w sprzeda?y w cenie oko?o 140 z?, natomiast MB118-4G w cenie oko?o 230 z?. Routery s? obj?te trzyletni? gwarancj? producenta. Pe?na specyfikacja dost?pna jest na stronie: MB113-4G, MB118-4G.