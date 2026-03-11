Dodatkowy ekran na wyje?dzie ? przeno?ny monitor AOC z USB-C i HDMI

Marka AOC prezentuje mobilny monitor 16T20E2 o przek?tnej 15,6 cala. Jego panel typu IPS wy?wietla obraz o rozdzielczo?ci Full HD. Ekran razem z do??czonym do zestawu magnetycznym etui wa?y 1100 g. Sprz?t powinien zmie?ci? si? w torbie wraz laptopem i dzi?ki swojej funkcjonalno?ci jest w stanie znacz?co podnie?? produktywno??.



?atwy w transporcie

Konfiguracja dwumonitorowa potrafi zauwa?alnie zwi?kszy? komfort pracy. Jest ona coraz cz??ciej stosowana przy stanowiskach pracy oraz doceniana przez pracowników. Jednak w trakcie wyjazdu najcz??ciej jest si? skazanym na pojedynczy ekran laptopa. Rozwi?zaniem mo?e okaza? si? przeno?ny monitor.

AOC 16T20E2 jest w stanie dzia?a? zarówno w pionie, jak i poziomie – obraz mo?na szybko obróci? w menu OSD. Magnetycznie mocowane etui równie? jest przystosowane do obu po?o?e? ekranu. Dodatkowo w trakcie przenoszenia sprz?tu chroni ono matryc? przed zarysowaniami.

Wy?wietlacz mo?na pod??czy? poprzez jedno ze z??cz USB-C ze wsparciem protoko?u DisplayPort Alt Mode. Je?li np. smartfon nie jest w stanie poda? wystarczaj?cej ilo?ci energii elektrycznej do ekranu, istnieje opcja skorzystania z drugiego portu USB-C i pod??czenia do niego np. powerbanku. Z kolei posiadacze urz?dze? bez USB-C z funkcj? przesy?ania sygna?u obrazu mog? skorzysta? z portu HDMI. Oprócz tego w 16T20E2 zintegrowano z??cze s?uchawkowe mini-jack, co mo?e by? dobr? wiadomo?ci? dla w?a?cicieli wi?kszo?ci nowych smartfonów. D?wi?k da si? te? odtwarza? przez wbudowane g?o?niki stereo.

Szerokie k?ty widzenia

AOC 16T20E2 oparto na matrycy typu IPS. Charakteryzuj? je szerokie k?ty widzenia i ?ywe kolory. Kontrast wy?wietlacza to 1000:1, jego typowa jasno?? wynosi 250 nitów, a rozdzielczo?? to 1920 x 1080 px przy od?wie?aniu 60 Hz. Rozdzielczo?? Full HD w po??czeniu z przek?tn? 15,6 cala przek?ada si? na wysokie zag?szczenie pikseli wynosz?ce ponad 141 PPI (Pixels Per Inch).

Monitor wspiera technologie Low Blue Light i Flicker Free. Pierwsza z nich minimalizuje ekspozycj? u?ytkownika na potencjalnie niekorzystne ?wiat?o niebieskie, a drugie zapobiega migotaniu ekranu.

Cena i dost?pno??

AOC 16T20E2 wejdzie do sprzeda?y w marcu w sugerowanej cenie detalicznej 425 PLN.