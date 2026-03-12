Po?egnaj dyskomfort przy biurku. Logi Work Days wracaj?, by rzuci? wyzwanie biurowej rzeczywisto?ci.

Ponad po?owa Europejczyków ko?czy dzie? pracy z poczuciem fizycznego dyskomfortu. Cho? ból pleców czy nadgarstków sta? si? dla wielu „biurow? codzienno?ci?”, Logitech udowadnia, ?e wcale nie musi tak by?. W dniach 9–20 marca powraca akcja Logi Work Days - czas, w którym Logitech zach?ca, by spojrze? na swoje miejsce pracy jak na przestrze?, która wspiera nasz komfort, efektywno?? i dobre samopoczucie.



Czy Twoje plecy, nadgarstki i kark „odzywaj? si?” po ca?ym dniu pracy przy biurku? Nie jeste? w tym sam(a). Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Logitech w?ród pracowników biurowych w Europie wynika, ?e ponad po?owa z nich ko?czy dzie? pracy z bólem lub dyskomfortem. Problem dotyczy cz??ciej kobiet oraz m?odych doros?ych w wieku 18-34 lat.

Mimo ?e 60% z nas chcia?oby to zmieni?, najcz??ciej nie wiemy, od czego zacz??. Rozwi?zanie okazuje si? prostsze, ni? my?limy - cz?sto zaczyna si? tu? pod naszymi d?o?mi.

Ból po pracy? To cz?stsze, ni? my?lisz

Hybrydowy model pracy sta? si? codzienno?ci?. Trzy na cztery osoby pracuj? dzi? z ró?nych miejsc - z domu, biura czy w podró?y. W takiej rzeczywisto?ci utrzymanie ergonomicznego stanowiska pracy przez ca?y tydzie? bywa wyzwaniem.

Respondenci badania wskazuj?, ?e najwi?ksz? ró?nic? w komforcie zrobi?yby biurko z regulacj? wysoko?ci oraz ergonomiczne krzes?o. Jednak cz?sto pomijamy to, co mamy w d?oniach przez wiele godzin ka?dego dnia. Tymczasem 9 na 10 osób, które przesiad?y si? na ergonomiczne modele myszy i klawiatury, przyznaje, ?e nie wraca ju? do tradycyjnych rozwi?za?.

Logi Work Days - komfort pracy w praktyce

W ramach obchodów Mi?dzynarodowego Miesi?ca Wellbeing, Logi Work Days powracaj? w dniach 9–20 marca z ofertami na rozwi?zania zaprojektowane z my?l? o nowoczesnym stylu pracy. W?ród produktów obj?tych promocj? znajduj? si? m.in.:

> certyfikowane produkty ergonomiczne

Wave Keys > ergonomiczna klawiatura bezprzewodowa zapewniaj?ca o 57% wi?ksze wsparcie nadgarstków* i pomagaj?ca utrzyma? naturaln? postaw?.

Lift > pionowa mysz z k?tem nachylenia 57°, wspieraj?ca bardziej naturalne u?o?enie przedramienia**.

> mobilny komfort

Flip Folio > etui z klawiatur?, któr? mo?na ustawi? w najbardziej komfortowej pozycji do pisania.

Combo Touch > wszechstronne rozwi?zanie do iPada, zwi?kszaj?ce produktywno?? w pracy mobilnej.

> swoboda i oszcz?dno?? czasu

Signature Slim+ oraz Signature Slim Solar+ > klawiatury zaprojektowane z my?l? o wygodzie, prostocie i efektywno?ci.

Proste nawyki, wielka ró?nica

Oprócz zmiany sprz?tu, eksperci Logitech przypominaj? o „z?otych zasadach” biurowego BHP:

> k?ty proste: staraj si?, by ?okcie, biodra i kolana znajdowa?y si? pod k?tem 90°

> linia wzroku: monitor powinien by? na wysoko?ci Twoich oczu

> ruch to paliwo: raz na godzin? wsta?, popatrz w dal i nawodnij organizm. To reset dla cia?a i umys?u

Logi Work Days to nie tylko promocje - to zaproszenie do zmiany podej?cia do codziennej pracy. Komfort przy biurku nie jest luksusem, lecz elementem, który realnie wp?ywa na zdrowie, koncentracj? i d?ugoterminow? efektywno??.

Wi?cej informacji o akcji Logi Work Days mo?na znale?? na stronie www.logitech.com oraz w sieciach handlowych: Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Morele i x-kom.