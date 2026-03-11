Monitoring w rozdzielczo?ci 3K za oko?o 100 z?? Mercusys MC230 pokazuje, ?e to mo?liwe

Mercus MC230 to obrotowa kamera smart Wi-Fi oferuj?ca obraz 3K 5 MP (2880 × 1620 px) oraz kolorowy tryb nocny, zapewniaj?ce wyra?ne nagrania zarówno w dzie?, jak i po zmroku. To rozwi?zanie dla osób, które chc? monitorowa? mieszkanie, dom lub pokój dziecka bez inwestowania w rozbudowany i kosztowny system.

Obrót 360° i pochylenie 116° pozwalaj? obj?? monitoringiem ca?e pomieszczenie przy u?yciu jednego urz?dzenia. Tryb patrolu automatyzuje monitorowanie przestrzeni, a 13,5-krotny zoom cyfrowy umo?liwia przybli?enie wybranych fragmentów obrazu bez zmiany ustawienia kamery. Funkcje AI rozpoznaj? ludzi, zwierz?ta i pojazdy oraz identyfikuj? charakterystyczne d?wi?ki, takie jak p?acz dziecka, t?uczone szk?o, szczekanie psa czy miauczenie kota, co pozwala ograniczy? liczb? przypadkowych powiadomie? i szybciej reagowa? na realne zdarzenia.

??czno?? Wi-Fi 2,4 GHz zapewnia stabilne po??czenie z domow? sieci? i szerok? kompatybilno?? z routerami. Wbudowany mikrofon i g?o?nik pozwalaj? prowadzi? dwukierunkow? komunikacj?, co zwi?ksza funkcjonalno?? urz?dzenia w codziennym u?ytkowaniu. Alarm d?wi?kowy i ?wietlny stanowi dodatkowy element wsparcia ochrony, a konfigurowalne strefy prywatno?ci pozwalaj? dostosowa? zakres monitoringu do indywidualnych potrzeb. Nagrania mog? by? zapisywane lokalnie na karcie microSD o pojemno?ci do 512 GB lub w chmurze Mercusys Camera Care, co zapewnia elastyczno?? w zarz?dzaniu danymi. Konfiguracja i obs?uga odbywaj? si? przez aplikacj? Mercusys, co pozwala szybko uruchomi? urz?dzenie.

Najwa?niejszym wyró?nikiem MC230 pozostaje po??czenie rozdzielczo?ci 3K, funkcji obrotu 360º oraz zaawansowanych algorytmów AI z bardzo nisk? cen?, która czyni monitoring domowy rozwi?zaniem dost?pnym szerokiemu gronu u?ytkowników - bez konieczno?ci ponoszenia wysokich kosztów instalacji czy rozbudowy infrastruktury.

Kamera Mercusys MC230 obj?ta jest 2-letni? gwarancj? producenta i jest dost?pna w cenie oko?o 100 z?.