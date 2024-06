PocketBook Verse Pro Color: sześciocalowiec w kolorze

Do oferty czytników PocketBook z kolorowym wyświetlaczem dołącza nowy model. Uzupełniony o najnowszy E Ink Kaleido 3 PocketBook Verse Pro Color w kilku aspektach różni się od swojego biało-czarnego odpowiednika.

Niebawem na rynku pojawi się model, który poszerzy możliwości wyboru czytnika z kolorowym wyświetlaczem. PocketBook Verse Pro Color w kolorze morskiej szarości (Stormy Sea) i sugerowanej cenie 769 zł jest wielofunkcyjną i atrakcyjną propozycją dla miłośników barwnych treści.

Do cieszącego się dobrą opinią modelu Verse Pro dodaliśmy nowoczesny wyświetlacz E Ink Kaleido 3, mocniejszy procesor oraz pojemniejszą baterię, a także podwoiliśmy pamięć RAM – prezentuje najnowszy czytnik Maksym Zhelezniak odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej. Rozwiązanie to, o odrobinę niższej wadze niż wcześniejszy model, zyskuje na atrakcyjności i pozwala e-czytelnikom komfortowo korzystać z poręcznego formatu wielu rodzajów treści. Dodatkowym udogodnieniem jest łączność Bluetooth 5.4 i dwuzakresowe Wi-Fi.

Nowy model oferuje również obsługę plików audio i zamianę tekstu na mowę przez Bluetooth oraz ochronę przed wodą zgodnie z klasą IPX8.

Wyróżniki czytnika PocketBook Verse Pro Color

• 25 formatów: urządzenie obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty książek i grafik,

w tym formaty komiksów CBR i CBZ.

• 6 formatów audio: audiobooki i muzyką w formatach M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3

i MP3.ZIP.

• 16 GB pamięci wewnętrznej: wystarczająco miejsca na wszystkie pliki użytkownika.

• czterordzeniowy procesor: sprawna nawigacja i wydajne działanie urządzenia

• Usługi w chmurze: Legimi (zamiennie z PocketBook Cloud) i Dropbox zapewniają użytkownikom wygodne narzędzia do zarządzania bibliotekami i pozyskiwania treści.

• Dwuzakresowe Wi-Fi (2,4/5 GHz): do szybkich i wygodnych synchronizacji wirtualnych bibliotek

• Preinstalowane słowniki: 11 preinstalowanych słowników i 42 dodatkowe kombinacje językowe są dostępne do bezpłatnego pobrania.