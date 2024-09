Nowe monitory QD-OLED od AOC – wyższy poziom gamingu

Marka jednego z wiodących producentów monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – podczas tegorocznych targów gamescom przedstawiła monitory AGON PRO AG326UD oraz AGON PRO AG276QZD2. Są to modele dla wymagających graczy, które zostały oparte na matrycach QD-OLED. AG326UD wyświetla obraz o rozdzielczości 4K UHD przy odświeżaniu 165 Hz, a AG276QZD2 pracuje z rozdzielczością Quad HD i z odświeżaniem 240 Hz.



Moc kropek kwantowych

W obu nowych monitorach AOC zastosowano panele QD-OLED trzeciej generacji. Ulepszono w nich ostrość wyświetlanego tekstu, zachowując wszystkie zalety matryc tego typu. Czernie są dużo głębsze niż w nawet najlepszych monitorach z matrycami VA, dzięki temu, że każdy pojedynczy piksel może się wyłączyć i przestać emitować światło. Wiąże się z tym również bardzo wysoki kontrast statyczny na poziomie 1 500 000:1 oraz możliwość poprawnego wyświetlania obrazu o szerokiej dynamice tonalnej HDR.

Obraz w ruchu jest z kolei ostrzejszy niż w panelach Fast-IPS. Czas reakcji pikseli wynosi zaledwie 0,03 ms GtG. Oprócz tego AG326UD i AG276QZD2 wspierają technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu Adaptive-Sync.

Oba monitory są w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów, które są bardzo żywe i dokładnie odwzorowane. Pomaga w tym błyszcząca powłoka matrycy.

AGON PRO AG326UD wyświetla obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 px na przekątnej 31,5-cala. Przekątna AGON PRO AG276QZD2 wynosi 26,7-cala, a rozdzielczość 2560 x 1440 px. Szczytowa jasność obu modeli wynosi 1000 nitów i otrzymały one certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400.

W obu wyświetlaczach można regulować wysokość, pochylenie i obrót paneli oraz ustawić je w pozycji portretowej. Ich cechą charakterystyczną jest asymetryczna podstawa zajmująca niewiele miejsca na biurku. Mniejszy model wyposażono w dwa porty HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 1.4 oraz dwuportowy hub USB. W większym zamontowano parę złącz HDMI 2.1 oraz pojedyncze DisplayPort 1.4 i trzyportowy koncentrator USB.

G-SYNC Pulsar na gamescom

Podczas targów gamescom zaprezentowano też monitor AOC AGON PRO AG276QSG2. Będzie to jeden z pierwszych modeli na rynku wspierających technologię NVIDIA G-SYNC Pulsar. Pozwala ona aktywować podświetlenie stroboskopowe jednocześnie z synchronizacją odświeżenia oraz uzyskać wyjątkowo ostry obraz w dynamicznych scenach. AG276QSG2 to 27-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości Quad HD i odświeżaniu 360 Hz. Dzięki technologii Pulsar generowany przez niego obraz jest tak wyraźny, jak by był odświeżany z częstotliwością 1440 Hz. Wyświetlacz wejdzie do sprzedaży w przyszłym roku.



Cena i dostępność

Nowe monitory AOC AGON PRO będą dostępne w sprzedaży we wrześniu. AG276QZD2 w sugerowanej cenie detalicznej 2 992 PLN, a AG326UD w cenie 3 634 PLN.