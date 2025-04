MSI ogłasza start wiosennej promocji: „Wejdź w wiosnę z Cashbackiem!”

Firma MSI, światowy lider w dziedzinie sprzętu komputerowego, z radością ogłasza rozpoczęcie wyjątkowej promocji „Wejdź w wiosnę z Cashbackiem!”, która potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 roku.

W ramach tej czasowo ograniczonej akcji klienci będą mogli uzyskać zwrot gotówki za zakup wybranych produktów MSI, w tym m.in. płyt głównych, systemów chłodzenia cieczą, zasilaczy oraz obudów PC. Maksymalna kwota zwrotu sięga aż 410 złotych, co czyni promocję jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert sezonu.



Innowacje MSI ułatwiające budowę i modernizację PC



Promocji towarzyszy prezentacja rozwiązań MSI EZ DIY, które powstały w odpowiedzi na potrzeby użytkowników pragnących w łatwy i intuicyjny sposób złożyć lub zmodernizować komputer. Technologie zgodne z filozofią MSI „One-Concept” znacząco upraszczają proces montażu, zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania.



Kluczowe cechy MSI EZ DIY:

Montaż jedną ręką – szybkie i wygodne osadzanie płyty głównej dzięki fabrycznie zainstalowanej osłonie I/O.

Instalacja jednym palcem – narzędziowy montaż dysków SSD M.2 oraz kart PCIe bez użycia śrubokrętów.

EZ Debug LED – wbudowane diody diagnostyczne ułatwiające wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

Uproszczone chłodzenie i zarządzanie kablami – preinstalowane przewody, złączone wentylatory i integracja rozwiązań AIO.

Jedno kliknięcie do lepszej wydajności – intuicyjny BIOS z funkcją automatycznego podkręcania.

Dzięki tym innowacjom użytkownicy – niezależnie od poziomu doświadczenia – mogą samodzielnie stworzyć lub ulepszyć komputer, który idealnie odpowiada ich potrzebom, zarówno w grach, jak i w pracy kreatywnej.



Przykładowe produkty objęte promocją i wysokość zwrotu:



MEG Z890 GODLIKE – 410 złotych

MPG Z890 CARBON WIFI – 210 złotych

MAG CORELIQUID I240 – 85 złotych

MEG Ai1600T PCIE5 – 125 złotych

Pełna lista produktów oraz szczegóły dotyczące promocji znajdują się na stronie: https://pl.msi.com/promotion/relax-refresh-and-earn-cashback



Zainwestuj w technologię – odbierz cashback!



„Wejdź w wiosnę z Cashbackiem!” to nie tylko okazja do zakupu wysokiej klasy sprzętu w atrakcyjnej cenie, ale również szansa na doświadczenie nowej jakości w budowie komputerów. MSI zachęca zarówno entuzjastów, jak i osoby rozpoczynające swoją przygodę z PC, do skorzystania z promocji i odkrycia, jak łatwe i satysfakcjonujące może być składanie komputera dzięki innowacjom MSI.